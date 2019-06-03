夜店敗金妹遇到他...「一場救援」從此改變！網讚：愛情最真的樣子

▲女網友分享自己的愛情，放假往夜店跑，狂喝酒又敗金，直至遇到現任的男友，彷彿一場救援。（示意圖／翻攝PAKUTASO）

地方中心／綜合報導

愛情總讓人難以捉摸，一名女網友在臉書分享自己的愛情，歷經不堪回首的感情，總因為感情把生活過得很糜爛，放假就是往夜店跑，狂喝酒又敗金，直到遇到現任的男友，「任何的喜怒哀樂，他總能看的出來，也心疼我前幾段感情，還願意一步步陪著我走出來。」原PO感到很幸福，「把滿滿的祝福給大家。」

女網友在《戀愛公社》發文，以前從不看戀愛公社，因為瞄到的都是負面文章，而自己也歷經不少不堪負荷的感情事，讓自己很封閉，而年初時因為職場性質關係，遇到了現任男友，彷彿是一場救援，「告訴我不要把工作上的情緒帶回家，也心疼為什麼幾段感情可以把我搞成這樣，而他也莫名其妙變成代罪羔羊，但他卻從來沒有抱怨過 ，反而是陪著我。」

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女網友繼續說，有時候自己在煩惱、折磨自己，但男友都沒有責怪反而是耐心的引導，「說出不開心，然後再鼓勵我，雖然他真的很吵很煩，整天嘰哩呱啦的叫又常常幹蠢事，不過有時候生活沒了他的聲音和影子還真的挺不習慣。」她最後祝福大家都能和另一半過著幸福快樂的日子，「我們看得生老病死很多，所以更懂得珍惜對方不僅僅是情侶，更是彼此的戰友、知己，天底下傷心難過的事夠多了，在此只希望大家都幸福快樂，把滿滿的祝福給大家。」

此文一曝光，網友也紛紛留言大讚，「知心知己知彼此的真的不多，要加油一起走一輩子唷」、「只有在乎妳的人才會關心妳對妳叮嚀，反之只是想得到妳的肉體玩玩罷了」、「這就是愛情最真的樣子」、「真的，另一半不嫌自己還一直對自己很好，要去珍惜才對。」

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