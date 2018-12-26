柯文哲小內閣「白綠合作」　王世堅：鮮花插牛糞

▲台北市議員王世堅。（資料照／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

「頭號柯黑」又開砲了！台北市長柯文哲25日正式上任，小內閣名單網羅民進黨人才，包括民進黨立委陳明文兒子陳冠廷等，被外界指是「白綠合作」，但台北市議員王世堅卻認為，這是鮮花插在牛糞上。

北市府日前公布發言人群，找來輔選有功的學姐黃瀞瑩、柯昱安以及來自民進黨的陳冠廷出任副發言人。陳冠廷受訪時說，自己有民進黨籍，「我僅代表我個人，我是獨立個體」，謙稱他不會是白綠合作最重要的橋樑。

王世堅則在節目中批評，白綠間不會因為用了誰就代表合作，同時也感慨柯文哲用的人都還年輕，學經歷都很好，「真的是鮮花插在牛糞上」，擔心柯文哲總將大權攬在自己身上，不尊重專業，人才會被糟蹋。

王世堅25日也在臉書奉勸柯文哲「不在其位，不謀其政」；他表示，兩岸問題是中央政府的職權，縣市長應該是配合而已，柯文哲屢次逾越職權，藉此展現挑戰大位的企圖心，用這些憲政問題，掩飾市政施政荒腔走板。

對於王世堅的「忠告」，柯文哲26日則說，「我什麼時候去干預過？拜託，我們只是做我們…，其實這樣，中央可以做的事就拿去做，也不會跟他搶著去做那些事」；隨後記者要追問時，柯面帶不悅打斷提問，「不要在我面前提這個人好不好？拜託！」