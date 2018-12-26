獨家／柯P就職前一天去了哪？　原來低調做這件事

▲柯P聖誕夜默默做了有意義的事。

圖文／鏡週刊

台北市長柯文哲25日宣誓就職，他就職前1天，完全沒有任何公開行程。但其實柯P當天在市府親自主持捐贈100雙運動鞋給萬大國小手球隊的儀式。由於正逢24日聖誕夜，捐贈儀式顯得更有意義。

本刊調查，柯文哲與捐贈的公司董事長陳瑞昌都是扶輪社社友，為了響應柯P對企業界及社團的期望，陳瑞昌與日輪社特別捐贈運動鞋給萬大國小4、5、6年級的手球隊隊員及教練。

日新扶輪社社長王基全致詞時說：「柯市長能夠在藍綠夾殺、沒錢、沒人、沒組織、沒宣傳的情況下，打出一埸不一樣的選戰，最後連任成功，很不簡單。」

陳瑞昌則說，柯文哲今年6月在扶輪社專題演講中，提到2017年世大運讓世界各國更加認識台灣及台北市，也提到台灣運動員幾乎都是靠自己辛苦鍛鍊，很少獲得政府經費及企業團體的捐助。為了拋磚引玉，所以決定捐贈運動鞋鼓勵運動員及教練，未來也將持續做下去。

台北市長柯文哲25日宣誓就職典禮，過程走極簡風外連致詞也超簡短，僅一句「努力工作吧」勉勵同仁。而他連任就職典禮僅花費15萬元，細看開銷名目，花費最大宗則是在市府一樓架設的電視牆，編列為9萬元，其餘6萬元則是雜項。



更多鏡週刊報導

《一日幕僚》輔選有功 學姐黃瀞瑩成最年輕副發言人

柯文哲就職僅4分鐘喊「該上工了」 盧秀燕送「谷關空氣」當驚喜

