新市府團隊上緊發條　施政將讓台南市民更有感

▲台南市長黃偉哲主持上任後第一次市政會議，要求漸進推動市政改革的方式，精準到位，在既有的基礎上，努力做得更好，讓市民更有感。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲12月26日主持上任後第一次市政會議，黃偉哲市長表示未來會將5大市政主軸落實在各局處的施政計畫中，以漸進推動市政改革的方式，精準到位，在既有的基礎上，努力做得更好，讓市民更有感。

黃偉哲市長表示目前對於非洲豬瘟，市府團隊務必提高警覺，這不僅是市安問題，更是國安問題，務必要超前部署，努力將豬瘟阻絕於境外，協助業者以有效方式防疫，請農業局與相關局處，召開跨局處會議研商，市府要全力配合防疫工作。

對於中國海關總署通報，豬飼料檢驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性反應，黃偉哲已指示農業局與農委會、海關立即聯繫，稽核本市是否有進口該公司豬飼料，並與養豬協會等相關業者聯繫確認，並加強宣導，讓農民朋友不要使用相關豬飼料。

在市政會議結束後，黃偉哲並在民治市政中心透過廣播，為同仁加油、勉勵，期許全體同仁，面對市民殷殷的期待，我們沒有蜜月期，更不會有磨合期，希望大家從現在就上緊發條、全力以赴。黃市長也在局處首長的陪同下，訪視各局處辦公室，為市府同仁加油、打氣。

在首次市政會議中，由研考會主委趙卿惠簡報「開創新局 市政啟航」，揭櫫未來新市政團隊的五大發展主軸，包括「文化首府」、「產經重鎮」、「智慧新都」、「創生城鄉」、「希望家園」，未來新的市府團隊將以五大主軸，為這個城市貢獻心力，讓台南成為更宜居與永續的城市。

趙主委也說明，未來將藉由多目標智慧管理系統整合現有各項管考系統，除了簡化行政流程，更可提供市長與局處首長做決策時的重要資訊，同時讓市民隨時掌握公開資訊，共同參與市政。透過智慧治理、雙向互動，市府團隊可以掌握城市治理脈動以及市政發展藍圖，進而讓市政更有感，更為貼心，讓台南更好。