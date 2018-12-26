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英女王耶誕演說打破傳統談政治　警告別成為部落主義犧牲品

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▲▼伊莉莎白女王發表年度耶誕演說。（圖／翻攝自Facebook／The Royal Family）

▲伊莉莎白女王發表年度耶誕演說。（圖／翻攝自Facebook／The Royal Family）

 國際中心／綜合報導

英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）在國內正為退出歐盟的協議爭論不休之際，依照往例發表一年一度的耶誕節演說，這次女王更打破避談政治的慣例，在談話中警告未來可能會面臨宗教上的部落主義（tribalism），「即便是激發慷慨之心與自我犧牲的信仰力量，也可能成為部落主義下的受害者。」

現年92歲的伊莉莎白女王已在位超過66年，自1952年開始，每年聖誕節女王都會向全世界發表聖誕致詞，過去英國王室皆會避免談論政治，而女王卻在談話中數度打破慣例。女王首先表示，在某些文化中，長壽會帶來智慧，「我想這份智慧可以讓人發現生活中令人困惑的矛盾，例如人可以為善，也可以為惡，即便是激發慷慨之心與自我犧牲的信仰力量，也可能成為部落主義下的受害者。」

女王也說，「即便是最深刻的分歧，尊重他人永遠是互相理解的第一步。」整場9分鐘的談話，反映出整個英國壟罩在脫歐難題的陰影之下，女王似乎也透過談話譴責讓國家不斷撕裂的英國政壇。最後，女王也強調，「耶穌在地球上傳遞的和平，以及對天地萬物的善意，永遠不會過時。」並幽默表示今年王室舉辦兩場婚禮、迎接兩個寶寶，還有一個緊接在後，「這讓我可以維持良好的奶奶狀態。」

「部落主義」指以種族民族、文化、政治傾向、性別取向、財富階級等，作為劃分你我的依據。

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關鍵字：英國,女王,伊莉莎白二世,耶誕演說,部落主義

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