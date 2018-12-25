淚聊癌逝哥哥！聖誕吊飾突掉落　護理師拍到鬼臉驚：祂回來了

▲英國女子梅蘭妮與朋友聊天到一半，聖誕吊飾忽然掉落，沒想到事後她竟拍到一張鬼臉。（圖／達志影像）



實習記者陳妙津／綜合報導

聖誕節向來是西方人一家團聚的節日，不過你相信往生的親人也會回來團聚呢！英國大曼徹斯特（Greater Manchester）護理師梅蘭妮（Melanie Scholes）近日與病人及同事聊天時，談到有一同事因癌症死去的哥哥，這時一旁聖誕樹上的吊墜忽然掉下來，整個摔破。她事後拍下聖誕樹想傳給媽媽分享，沒想到竟看見樹枝間驚現詭異人影！

據《太陽報》報導，31歲的梅蘭妮當時與同事及病患裝飾完聖誕樹後，便坐下來和大家聊天，當中將近有15分鐘都沒有人再去碰聖誕樹，而正當他們聊到同事已過世的哥哥時，樹上的吊飾竟應聲掉落，直接在地上砸個稀碎。不過一開始時，他們都沒覺得有什麼異常，也沒人放在心上，直到梅蘭妮稍晚時拍下聖誕樹的照片傳給媽媽，想與媽媽分享，沒想到媽媽竟告訴她「照片中有鬼」。





▲樹枝間出現詭異白臉。（圖／ Kennedy News and Media）

被媽媽提醒後，梅蘭妮急忙查看照片，才發現照片中鬼臉有清晰五官，呈現灰色調，在枝枒間似乎正看著他們，經過與同事討論，兩人都猜測這很可能是同事過世的哥哥。梅蘭妮說，「聖誕節是一年中最特別的時間之一，我把照片給同事看過，她也覺得這是哥哥回來陪伴在家人身邊了，我認為，祂應該是想告訴我同事『我始終都伴在你身邊』」。

這並非她第一次遇到靈異事件，事實上梅蘭妮對超自然現象級感興趣，她也經營了一家獵鬼公司，甚至敢於在常鬧鬼的龐特佛雷特（Pontefract）東大道（East Drive）冒險。某次她還曾經見過一名傷心而死的客戶，當時梅蘭妮正好開車經過對方房子，正好看到客戶無言地透過窗戶凝視著她，也因此這次拍到鬼臉對她而言只是小case！

▼梅蘭妮熱愛超自然現象，還開了一間獵鬼公司，拍到鬼臉對她來說只是小意思。（圖／ Kennedy News and Media）