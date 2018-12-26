法關切拘留加拿大公民　華春瑩：尊重中國的司法主權

▲華春瑩。（圖／翻攝中國外交部）

大陸中心／綜合報導

繼英國、歐盟對中國拘押加國公民表示關切後，法國政府24日也對此表達擔憂，敦促中方予以其公正待遇。中國外交部發言人華春瑩25日表示，「法方發這個聲明很奇怪，在中國人心目中留下了不好的印象」，「只關心加拿大人，不關心中國人」。

華春瑩在25日例行記者會上，對法國政府提到的有關聲明表示「堅決拒絕和反對」，「中方有關部門依法拘押涉嫌危害中國國家安全的加拿大及公民，而加方是應美方要求非法拘押了中國企業高管，兩者性質是不一樣的」。她希望不管是加方，還是法方或其他加國的所謂盟友，「都能夠尊重中國司法機關獨立辦案的權利，並尊重中國的司法主權」。

此外，華春瑩也直指聲明很奇怪，「法方為何要為加拿大籍公民出面發聲？這在中國人心目中留下了非常不好的印象」，會讓人覺得，「是法國只關心加拿大人，不關心中國人」。

加國外長弗里蘭（Chrystia Freeland）日前表示，加拿大未來將持續努力爭取盟友的支持，向中國大陸施壓，釋放兩名陸方認為涉嫌危及國家安全而拘押的加拿大人康明凱（Michael Kovrig）、邁克爾（Michael Spavor）。

▲▼加拿大前外交官Michael Kovrig（右）白頭山文化交流協會」創始人Michael Spavor（左）。（圖／翻攝自推特@mpspavor／國際危機組織Crisis Group）

對於英國、歐盟陸續關切中國拘押加國公民，華春瑩也在24日做出回應，「我覺得很奇怪，這件事和英國、歐盟有什麼關係？」當初加方應美方要求非法拘押中國企業高管時，「他們又在哪裡呢？」他們聲稱的所謂人權其實是對不同國家的公民有著不同的標準。

華春瑩昨日也在例行記者會上提到，美加有關行為已在加拿大、美國國內和國際上遭到許多正義人士的批評和反對。她表示，大家都對此案的嚴重性質和惡劣影響一清二楚，「我們再次敦促加方糾正錯誤，立即釋放孟晚舟女士，切實保障她的合法、正當權益」，「並強烈敦促美方立即撤銷對孟晚舟女士的逮捕令」。