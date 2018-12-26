打破不合流言！英2王妃凱特和梅根公開亮相有說有笑

▲兩夫婦於昨日參加耶誕禮拜儀式，結束後肩並肩離開。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

英國2位王妃凱特（Kate Duchess of Cambridge）和梅根（Meghan Duchess of Sussex）近來妯娌不合的流言瘋傳，不過2人於25日一起出席了耶誕節禮拜儀式，公開亮相時有說有笑，互動相當親密，打破外界關於2人「不合」的流言。

據英國《鏡報》報導，由於英國女王希望成員團聚給大家相處和諧的印象，威廉王子與凱特夫婦、哈利王子及梅根夫婦還有其他多位王室成員，於25日依照傳統前往聖馬利亞瑪德琳教堂（St. Mary Magdalene Church）出席耶誕節禮拜儀式，而倆夫婦也在整個儀式上成為萬眾矚目的焦點。

這是梅根成為王室成員後的第一個耶誕節，以全身黑出席了此次活動；而凱特則反映耶誕節的喜氣與歡樂氣氛，穿著明亮紅色洋裝現身。近期凱特與梅根傳來不合謠言，但於儀式結束後離開時，兩人肩並肩、時不時有說有笑，梅根更一度「輕拍」大嫂的背部，感覺相處的十分融洽，也看不出任何有關不合流言的跡象。

這次活動女王夫婿菲利普親王和康沃爾公爵夫人卡蜜拉（Camilla）未出席。消息表示，去年退休的97歲的菲利普現在身體狀況非常良好，只是想輕鬆與家人私下度過；而71歲的卡蜜拉則於上周患重感冒，缺席了昨日活動。

▲梅根與凱特有說有笑。（圖／達志影像／美聯社）