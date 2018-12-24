無人機之亂IS也來鬧　發「飛向紐約照」嗆：癱瘓機場很EZ

▲伊斯蘭國發佈一張「無人機飛向美國」的新照片。（圖／翻攝NepalJagran推特）

國際中心／綜合報導

英國倫敦蓋維克（Gatwick）機場「無人機之亂」嫌犯還沒抓到，這起事件馬上又成為恐怖組織伊斯蘭國（IS）的最新宣傳素材，他們日前在網路上傳一張「寄件人：伊斯蘭國」的照片，只見一架無人機搭載寫著「私人信箱」的包裹，正朝著紐約市飛去，似乎在向外界放話，恐怖份子能輕易利用無人機來癱瘓各大機場的交通。

根據《太陽報》報導，從這張圖片中可以看到，帶著包裹的無人機正飛向紐約曼哈頓地區，下面則並排展示5張「一團混亂的路口、街區」畫面。專家推測，恐怖分子很可能透過這張照片，公然對美國挑釁與威脅，「他們想表達的是，利用無人機來癱瘓各地機場是輕而易舉的事情。這次發生在英國的事件很可能就是個警訊，未來機場肯定要設置『反無人機系統』，否則類似事件也許還會再度發生。」

蓋維克機場19日闖入超過50架無人機，機場被迫全面關閉多達32小時，超過800架航班、12萬名遊客受到影響；警方21日原先逮捕一對47歲與54歲的夫妻嫌疑人保羅（Paul Gait）與伊嵐（Elaine Kirk），但偵訊後已經確定2人有不在場證明，與事件無關。

▲英國無人機之亂，大批旅客滯留機場。（圖／路透）

為了盡快將逍遙法外的嫌犯逮捕，蓋維克機場決定懸賞5萬英鎊（約新台幣195萬元），希望民眾能提供關鍵線索協助警方辦案，民間組織「防止犯罪通報中心」（Crime stoppers）主席，也是前保守黨副主席艾希克羅（Michael Ashcroft）也以個人名義懸賞1萬元英鎊（約台幣39萬元）。

負責此案的薩塞克斯（Sussex）總警傑森（Jason Tingley）則提到，這件事並不是什麼恐怖攻擊，而是有人故意透過工業及無人機進行騷擾，警方目前正以「三線調查」方式進行，一邊尋找可能嫌疑人，一邊蒐集目擊者說法，同時也盡力修復先前在機場周邊找到的「損毀無人機殘骸」，希望盡早釐清這起混亂的真相。

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