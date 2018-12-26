民進黨唯一活路...他分析：蔡英文禮讓柯文哲選總統

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

民進黨在九合一選舉大敗後，2020面臨艱困挑戰。國民黨前立委邱毅25日晚間在臉書表示，最近常有人問他，民進黨面對2020年大選，還有沒有活路？他認為民進黨只有一條活路，就是與台北市長柯文哲合作，總統蔡英文禮讓柯文哲，民進黨拱柯文哲選總統。

邱毅表示，總統蔡英文禮讓柯文哲，民進黨才有活路；不過，傲慢又自負的蔡英文一定不會同意，蔡一向是「舍我其誰」，況且蔡認為背後有美國老大支撐著。但其實蔡已成為票房毒藥，只要是出馬披掛上陣，民進黨鐵定慘敗大輸。

邱毅說，正因如此，賴清德想取而代之，但沒有把握打敗國民黨的朱立倫，況且還有蔡英文擋在跟前。現在賴的支持度雖高出蔡英文，卻低於柯文哲，與朱立倫相伯仲。

邱毅說，柯文哲年紀大了，2020年不出來拼一拼，往後就太老，沒機會了，況且他那種無厘頭的形象，也不會有太長的賞味期。柯文哲若與國民黨的朱立倫、民進黨的賴清德，三人鼎足相爭，雖未必無勝算，但過程絕對驚濤駭浪，柯沒什麼把握，最心疼的是要花好大一筆選舉經費。

「蔡英文的想法若能如此，任督二脈就通了」，邱毅說，反正黨內蔡鬥不過賴清德，倒不如做個順水人情，說服全黨支持柯文哲，既可擠掉賴清德，又可保住執政江山，打敗國民黨，堵住貪汚案東窗事發的風險，正是一舉數得，這才是民進黨最好的求生策略。

邱毅說，剩下的問題是，蔡英文如何利用自豪的談判技巧，去説服民進黨，並勸說柯文哲同意「白綠合作」。國民黨內，吳敦義卯上朱立倫，雙方自今日起將展開交鋒，勢必殺的刀刀見骨，這是國民黨的內鬥傳統，不難預測。卻不料「螳螂捕蟬黃，雀在後」，若蔡英文祭出柯文哲這步「必殺之棋」，國民黨想重回執政的美夢，恐怕就要夢碎難圓了。