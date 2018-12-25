沒人理的地方阿北...柯P飆唱三曲　台下忙敬酒

▲柯文哲孤單高歌。（圖／記者季相儒攝）

記者蔣婕妤／台北報導

台北市議會25日舉辦市議員就職典禮，晚間在市議會舉辦議員就職餐會，台北市長柯文哲也出席。柯P不僅致詞，還連飆三首歌曲，只是柯文哲忙著唱歌，台下全忙著敬酒，晾著阿北孤單在台上高歌。

柯文哲餐會上一連飆唱三曲《鑼聲若響》、《堅持》、《在水一方》，這次唱歌沒走音，但台下坐的不是柯粉，議員、官員忙著敬酒和聊天，晾著柯文哲就像地方阿北孤單地站在台上唱著歌，隨後上台的台北市議員李傅中武還開玩笑大虧，台下官員很有種市長唱歌都不理。