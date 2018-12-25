館長專訪民進黨員！陳筱諭喊改革：老政客退出第一線　點出挫敗關鍵

▲民進黨新人陳筱諭上館長的直播。（圖／翻攝金剛直播）



政治中心／綜合報導

台南市長黃偉哲辭去立委後的缺位將進行補選，民進黨黨內爭取立委補選提名的新人陳筱諭，25日晚間參加網路紅人「館長」陳之漢的直播，大談民進黨迫切需要改革，以及希望台南鄉親可以支持土生土長的她。

黃偉哲辭去立委後，民進黨前立委李俊毅、黃偉哲競選市長總策劃郭國文以及新人陳筱諭紛紛加入選戰，競爭立委一職。其中，陳筱諭也因主打「改革民進黨」，以此成為網友們注目的焦點。

「我當然知道會被批評，但我來這裡就是不怕被檢視」陳筱諭在館長的直播上表示，她的父母是無黨籍的前鎮長及議員，身為政二代的13歲時就想加入民進黨，「2003年時，我年紀還小，當時民進黨執政，我出國時看到護照上加了Taiwan，覺得民進黨很有氣魄、作為」，便在20歲時入黨，「我覺得民進黨黨政跟我的護照一樣重要」。

▲陳筱諭認為，機會應該讓給年輕人。



面對民進黨大選的挫敗，陳筱諭認為，民進黨早就該出來改革了，「早就該改革了，還要活在滿清時的思維嗎？難道年輕人不要勇敢站出來嗎？」，認為民進黨就是輸在民心，沒聽人民的聲音，並直言要館長鼓勵年輕人勇敢參政。

館長聽完回，「年輕人吃飯都不行了，我不想帶領年輕人佔領立法院，（如果佔領）我一定當開路先鋒」；另外，他也提到，民進黨的黨綱是「台灣獨立」，但全面執政後卻沒有任何作為，「是不是假議題？」

陳筱諭則說，她不認為這是假議題，因為民進黨是街頭崛起的，在過去執政中就是有做錯，做錯就要改，不要讓人民失望，「前輩不敢講要改革，他們都是民進黨內的老前輩，覺得人不能只想當官，我這麼年輕為甚麼我敢站出來，因為我站出來、敢大聲說」，「如果民進黨不敢站出來，那接下來怎麼選？為甚麼老政客要站在第一線，不退出第一線呢？」

▲館長挑粉絲的問題提問。（圖／翻攝金剛直播）



此外，館長也應網友要求，詢問陳筱諭對於死刑、核能的看法。陳筱諭坦言，「即使是美國這麼民主的國家，仍會對死刑爭議不斷」，雖然人命寶貴但「不可教化者就受要實施死刑」；至於核能問題，如果科技進步，不會缺電就可以不發展，因為核廢料會對身體造成傷害，且風力發電花費的2兆問題，人民在意為何買貴，應該要從這去下手解決。

「這幾年民進黨執政，台南到底發展多少？」面對館長的提問，陳筱諭說，不能說民進黨對台男沒有建設，但台南的房屋稅是六都長最高的，「我覺得很嚴重」，希望可以透過她來保障自己的家鄉，「我一定比那兩位更愛我的家鄉，我沒有派系、沒有包袱，也不是既得利益者」，「我是白紙，絕對比那些畫得亂七八糟的人乾淨」。