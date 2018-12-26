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管中閔爆任政院公職收數百萬稿費　監院比對報稅資料年收多60萬

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▲▼管中閔現身！（圖／記者謝盛帆攝）

▲媒體爆料管中閔在擔任公職期間年收60萬元的稿費，數年累積達數百萬，但本人尚未回應。（圖／記者謝盛帆攝）

政治中心／綜合報導

教育部長葉俊榮同意聘任管中閔擔任台大校長，引起民進黨內部波瀾，如今又有知情人士爆料，管在過去擔任行政院政務委員期間，以不具名的方式在某週刊寫專欄，每年領取的稿費高達60多萬元，累積下來少說也有數百萬元，顯然已經違反《公務員服務法》及行政倫理。

知情人士向《自由時報》爆料，管中閔自民國101年起擔任行政院政務委員、經建會主委以及國發會主委期間，曾以不具名的方式在某週刊寫專欄，由於政務官的額外收入必須報請行政院同意，每個月也不能超過1萬7000元，但監察院比對他的報稅資料，發現在擔任上述公職期間每年竟然有60多萬元的收入，算一算平均每個月就有5萬元的稿費，顯然不是只寫一、兩篇的份量，幾年累積下來金額多達數百萬元，這部分也已經獲得週刊方面證實。

不過，對於外界指控在擔任公職期間暴收媒體數百萬，違反《公務員服務法》及行政倫理，管中閔目前尚未對外做出回應。此外，關於教育部長葉俊榮同意聘任管擔任台大校長一事，律師鄭文龍25日在電視節目中指稱，總統蔡英文曾在與社團朋友對談時脫口說出，「民進黨沒人才，所以葉俊榮要來做，還要感謝他」、「管中閔讓他做就好了」等話。

▲▼總統蔡英文針對非洲豬瘟及時事發表迴廊談話。（圖／記者林敬旻攝）

▲蔡英文被爆曾說「管中閔讓他做就好了」，總統府澄清。（圖／記者林敬旻攝）

總統府方面26日凌晨緊急發出3項聲明澄清，蔡英文確實有在11月初參與本土社團的聚會，當時鄭文龍也在場，還發表對管中閔案件的意見，顯然是假借社團朋友提供的訊息來發言，令人不解。

其次，總統府指出，在該聚會當中討論到葉俊榮出任教育部長一事，蔡英文的說法是，基於管中閔案陷入僵局，而前部長吳茂昆倉促去職，行政院要在短時間內找到教育部長人選，的確遇到很大困難，後來才找葉俊榮，並未提到「民進黨沒有人才」等話，況且台大校長遴選教育部應該要依法處理，這是一個法律問題而非政治問題，總統更不可能介入。

總統府強調，該案進入訴願程序之後，蔡英文的態度就是依循訴願及相關行政訴訟程序處理，絕對不會有所謂「管中閔讓他做就好了」的說法，「這種說法與總統對於本案的認知與邏輯完全顛倒，顯有刻意誤導。」

▼台大校園內曾舉辦反拔管活動，要求校園自主。（圖／本報資料照）

▲▼台大校園反拔管，要求校園自主。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼台大校園反拔管，要求校園自主。（圖／記者周宸亘攝）

總統府3項澄清說明全文如下：

一、經查，今年11月初，總統曾與本土社團朋友們有一場聚會。事實上，鄭文龍先生本人就在場。而在該場聚會中，鄭文龍先生就提到了他對於葉俊榮先生擔任教育部長以及管案的意見。為何今晚鄭文龍先生卻假借社團朋友提供他消息來發言，令人不解。

二、在聚會中有關由葉俊榮出任教育部長一事，總統當時的回應是，基於管案陷入僵局，而吳茂昆前部長倉促去職，行政院要在短時間內要找教育部長人選，的確遇到很大困難，後來才找到葉俊榮前部長願意出任。在該聚會中，總統絕無所謂「民進黨沒人才」的說法，鄭文龍的指控與事實不符。

三、有關台大校長遴選案，總統的一貫的態度是遴選程序必須合法，教育部應該依法處理，這是法律問題，不是政治問題。至於遴選結果為何，並非總統能介入。後來本案進入訴願程序後，總統的態度就是依循訴願及相關行政訴訟程序處理，所以絕對不會有所謂說「管中閔讓他做就好了」這樣的話。這種說法與總統對於本案的認知與邏輯完全顛倒，顯有刻意誤導。

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關鍵字：管中閔,台大,台大校長,葉俊榮,教育部,蔡英文,民進黨

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