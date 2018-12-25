提前得知管中閔案？柯志恩還原葉俊榮來電：會做出勇敢的決定

▲行政院長賴清德。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

教育部長葉俊榮24日主持記者會說明「台大校長遴選進度說明記者會」，宣布對台大遴選委員會的決議勉予核定，意即教育部將發台大校長聘書給管中閔，結束台大500多天沒有校長的日子。國民黨立委柯志恩25日澄清，他並沒有提前得知此事，是教育部記者會前接獲部長回電告知「會做出勇敢的決定」，但仍不知結論為何，直到最後聽到「勉予同意」才落下心中大石，才發出臉書。

柯志恩表示，葉俊榮管中閔聘任案「勉予同意」，消息傳出，若干綠委崩潰，賴清德選擇切割，由卓榮泰發文表示將「查明事實、追究責任」！獨派炸鍋不意外，但要一股腦兒由葉俊榮扛責，只會令人心寒民進黨的矯情與無情！

柯志恩說，首先澄清，他絕無事先知道，而是他對此事十分關切，主動關心，記者也會常來問他。昨中午一邊處理故宮預算，一邊受記者之託，他即去電詢問教育部；之後參加蘇嘉全院長主持朝野協商，2點多忽傳來教育部3點將開記者會的訊息，他還告知在場的藍綠立委，也對即將召開的記者會既期待又忐忑。

柯志恩接著說，回到辦公室，記者會前接獲部長回電告知「會做出勇敢的決定」，但仍不知結論為何，直到最後聽到「勉予同意」才落下心中大石，並發出臉書。本人向來就事論事，該批評的一句不會少，但該肯定的也不會吝惜，深知部長回電，是希望跳出泥淖，不再糾結，讓台灣教育向前走。

柯志恩指出，因此，他願意給部長一個公允的評價。至少，他最後解開了枷鎖，不管動機為何。沒錯，「卡管」藏鏡人仍未被揪出，且若非九合一民進黨慘敗，蔡政府也不可能對管案認賠殺出，肯定葉部長跨出這一步，不代表對”卡管"勢力的醜陋、蠻橫與惡行皆可一一抹去！相信人心和歷史是公道的！

柯志恩說，遺憾的是，民進黨似乎被死不認錯的幽靈附身，即使暗忖葉部長已幫民進黨2020大選拆解了一個炸彈，但他們被意識形態綑綁的慣性反應與政治算計，仍要如狼群圍攻一個學者出身的部長。最可笑的是綠委表示「此事並未跟民進黨團討論過」，豈非公然坐實該黨就是管案的攔路虎。

柯志恩說，面對獨派的氣極敗壞，原本府方表示「由教育部依照權責辦理」，但又聲稱「尊重行政院要教育部審慎思考」，顯然府方既要展現清理戰場的主導能力，又不願對賴揆的切割自保潑澆冷水。歸根究柢，民進黨上下總有人拿著政治利益的算盤錙銖計較，且既要面子又要裡子，少數頭腦清醒者即使明知是非對錯，也不敢挺身捍衛教育部。

柯志恩表示，停筆之際，傳出請辭待命已多日的賴揆要約見葉部長，之前對”卡管”撇清責任的人，是否又將伺機出場，表達憤怒？收割利益？從昨至今真是演很大！風蕭蕭兮，遷怒洩憤的氣息瀰漫，但人民的眼睛雪亮，政治權鬥終被看破，歸去來兮，官位可棄，真理良知絕不可泯！