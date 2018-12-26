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蔡英文曾說「管中閔讓他做就好了」？　總統府深夜3項說明

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▲▼總統蔡英文出席國軍將領晉任典禮。（圖／記者屠惠剛攝）

▲總統蔡英文。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

教育部長葉俊榮同意聘任管中閔擔任台大校長一案，在民進黨內部引起波瀾，律師鄭文龍25日在電視節目中指出，總統蔡英文曾跟社團朋友對談時說，「民進黨沒人才，所以葉俊榮要來做，還要感謝他」、「管中閔讓他做就好了」等。對此，總統府26日深夜發出3項說明。

首先，經過總統府的查證，蔡英文在11月初時，的確與本土社團有一場聚會，而鄭文龍先生其實也在場；而在聚會中鄭文龍也提到他對於葉俊榮擔任教育部長，以及管中閔案件的意見。對此，總統府質疑，鄭文龍假借社團朋友提供他的訊息來發言，讓人不解。

其次，總統府指出，在該聚會當中，討論葉俊榮出任教育部長一事的討論，蔡英文在會上的說法是，基於管中閔案陷入僵局，而前部長吳茂昆倉促去職，行政院要在短時間內找到教育部長人選，的確遇到很大困難，後來才找葉俊榮。

總統府強調，在該場聚會當中，蔡英文絕對沒有提出所謂「民進黨沒有人才」的說法，批評鄭文龍的指控跟事實並不符。

至於在台大校長遴選案方面，總統府強調，蔡英文一貫的態度是遴選程序必須合法，教育部應該要依法處理，這是法律問題，並非政治問題；另外在遴選結果方面，總統並不能介入。

總統府指出，該案進入訴願程序之後，蔡英文的態度就是依循訴願及相關行政訴訟程序處理，絕對不會有所謂「管中閔讓他做就好了」的說法，「這種說法與總統對於本案的認知與邏輯完全顛倒，顯有刻意誤導。」

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關鍵字：蔡英文,管中閔,葉俊榮,教育部,台大校長,台大

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