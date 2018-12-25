柯P唱嗨了飆歌8曲！會議長「閉門聊天」20分鐘　餐會綠議員只來兩個

▲柯文哲出席臺北市議會第13屆議員就職餐會。（圖／記者季相儒攝）

記者蔣婕妤／台北報導

台北市議會25日舉辦市議員就職典禮，晚間在市議會舉辦議員就職餐會，台北市長柯文哲也出席，不過現場民進黨議員卻只來了兩位。柯P 6點半一到場先上樓請剛出爐的新議長陳錦祥，但一上樓就消失近20分鐘，兩人7點現身被媒體問到為何消失這麼久，柯文哲無奈笑答，「聊天」。

媒體追問和陳錦祥「閉門聊天」聊什麼，柯文哲說，「聊天！聊天就聊天，沒有刻意聊什麼...」，隨後就和陳錦祥步入會場。致詞時柯文哲依然不改超簡短致詞風格表示，「首先恭賀議員當選，這一次大概19位全新議員，也有很多我認識的，台北議會幫忙很多，希望繼續給監督給建議，我會努力工作，明天的事明天煩惱，今天先吃飯。」

柯文哲不僅致詞，吃飯吃一半上台還飆唱三曲《鑼聲若響》、《堅持》、《在水一方》，難得唱歌沒走音，但台下坐的不是柯粉，而是議員、官員，大家不巧剛好選在柯P上台唱歌時起身敬酒和聊天，晾著柯文哲就像地方阿北孤單地站在台上唱著歌。柯文哲不受影響，隔了近半小時又上台繼續高歌，一個晚上就唱了《世界第一等》、《用心良苦》、《一顆流星》、《一顆流星》、《香港之夜》等超過八首歌曲。