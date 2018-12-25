陳維昭跟蔡英文爭辯卡管案　王金平：我跟陳菊就是靜靜聽著

記者徐政璿／台北報導

教育部長葉俊榮昨召開記者會宣布放行台大校長遴選案，「勉予同意」讓國發會前主委管中閔就任台大校長，引發爭議。總統府發言人林鶴明證實國民黨前立委王金平有居中協調此案，不過被問到雙方是否不歡和散，王金平25日也在立法院鎮江會館受訪表示，「這樣定義當然也可以」。

王金平表示，在吳茂昆擔任教育部長時，總統府就找他去，看看怎麼處理，6月4日是漢光演習第一天，中午總統邀請他去吃便當，詢問一下看看怎樣處理，那天也約好6月6日邀請台大遴選委員召集人陳維昭到總統官邸，大家去聚一次，彼此交換一些意見。

對於總統府說會談結論不歡而散，王金平，「這樣定義當然也可以」，主要是那天因為就法的立場，總統跟陳維昭交換很多意見，大家當然也有一些爭議，大概前後談了一個小時，他跟秘書長陳菊就是靜靜聽著而已，後來當然沒有結論，就靜待依照法律程序去處理，那天結論是這樣。

至於教育部長葉俊榮是否有致電說要處理管案，王金平說，因為台大自主聯盟希望說乾脆是不是可以請部長來，「他們願意跟他說明清楚」，藉由說明清楚讓部長能接受，這是一個解決方法，所以依照台大自主聯盟想法，他致電葉俊榮，葉俊榮認為這事情好像他自己沒處理好也不行，所以認為還是要承擔相當壓力，這事情總要解決，所以就在一個時間做發聘。

▲前立法院長王金平。（圖／記者屠惠剛攝）