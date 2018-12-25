朱立倫投入2020總統選舉　國民黨：依規定辦理提名

▼新北市長朱立倫。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

新北市長朱立倫25日卸下市長一職後，在交接典禮會後受訪表示，「2020是民眾期待的，我的目標也很清楚，2020為台灣打拼」，外界解讀他將投入2020總統選舉。對此，國民黨回應，黨中央尊重任何符合資格的黨籍同志表態爭取總統候選人提名，而提名作業皆會依相關規定辦理。

朱立倫表示，從今天開始就是市民，第一步因為孩子從國外回來耶誕節，陪著孩子休息幾天，接下來應該要到台灣各地向各界學習，充充電，畢竟台灣各地對於國家的未來，對於台灣的未來有很多想法，希望透過這樣機會，向各地朋友學習充電，至於有沒有機會到國外去，還在考量當中。

朱立倫指出，2020是民眾期待的，他的目標也很清楚，2020為台灣打拼，目前國民黨還沒進入初選，「我先充電學習，到各地看看，聽聽民眾心聲，不拘形式，見見各領域的朋友，共同發掘台灣問題，解決台灣問題方法，有機會的話也希望到國外去，因為台灣必須和國際接軌，跟國際競爭。

被問到是否會成立競選辦公室？朱立倫說，「其實不會拘泥一個形式叫做競選辦公室，我們會有一個工作室，目前在籌劃當中」。

對此，國民黨回應，黨中央尊重任何符合資格的黨籍同志表態爭取總統候選人提名，而提名作業皆會依相關規定辦理。