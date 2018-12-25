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擁民進黨籍入柯市府　陳冠廷：兩岸一家親需更縝密討論

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記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲小內閣昨出爐，25日市府舉行就職宣誓典禮，其中因發言人劉奕霆將兼任觀傳局長恐分身乏術，這次一口氣找來了3位副發言人，分別是黃瀞瑩、柯昱安以及來自綠營的陳冠廷。陳下午受訪時不諱言自己有民進黨籍，過去因在智庫辦活動而與柯市府有接觸；談到發言工作，他表示，把台北市的施政願景進度目標，確實傳遞給所有市民，這是我的職責，我一定要做得更好。

陳冠廷為民進黨立委陳明文兒子，過去曾在日本國立社會保障人口問題研究所擔任訪問學者，也在日本國會參議員底下實習，接下來當任台灣智庫執行長，也有在國家安全會議當任助理。他表示，過去在智庫當任副執行長時，辦理活動都跟市府接觸，藉由這些機緣才有機會和新任研考會主委余家哲有接觸，經過洽詢後才來到柯市府。

陳冠廷表示，未來將專責處理國際城市交流部分的發言，他表示，接下來要扮演的角色就是讓台北市的國際政策在平衡，會加強對日、對歐的關係，「很多先進具有競爭力的城市，我們要更加強去交流，不管是產業商貿之間的關係，都要更加深，這是國際政策在平衡非常重要的第一步。」

▲▼台北市政府副發言人陳冠廷接受聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市政府副發言人陳冠廷。（圖／記者林敬旻攝）

至於柯文哲現階段傾向大陸的兩岸政策，陳冠廷說，兩岸關係其實包含過去的閣揆、直轄市長、包含親中愛台、包含陳前總統的兩岸一家人，其實這些東西都是以台灣為主體出發，只是就在於政策上還沒有完全的共識，「我認為只要大家互相理解，有這些前進的價值理念的話，總有一天我們會找出一個解決方案」；他強調，台北市的國際政策必須在平衡，所以包含兩岸一家親也好、包含親中愛台、知中愛台也好，這些部分都必須要經過更縝密的討論，才會有更好的答案。

另外，媒體也問到，是否認同柯文哲的理念？陳冠廷說，這次台北市長選舉不斷強調第一個是財政紀律，第二個是行政效率，「我想在財政紀律跟行政效率方面，不管是任何政黨，都會認同行政效率加強財務要有紀律，議題上當然是可以合作的」。儘管強調自己不會是白綠最重要橋樑，但陳冠廷說，政黨之間不應該只有競爭而是要有競爭合作，才可以前進，「單純只有競爭，那永遠都是不斷的杯葛」，這是對我來講這是一個開始，這是一個競合的開始。

而外傳市府內部競爭激烈、內鬥嚴重？陳冠廷說，要合作不能只有競爭，過去華人傳統就是不斷強調競爭力，其實團隊合作比什麼都重要。

另外，同樣將接任副發言人的柯昱安則表示，非常感謝柯市長願意把這麼重大的任務交到我跟瀞瑩、冠廷身上，未來將和黃瀞瑩負責市政議題、政策的辯護，我們希望可以幫台北市政府有一些很好的幫助；黃瀞瑩則說，這是很好的機會，可以讓大家看到她有她的專業。

▲▼台北市政府副發言人黃瀞瑩、陳冠廷、柯昱安接受聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼台北市政府副發言人黃瀞瑩接受聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市政府副發言人黃瀞瑩、柯昱安、陳冠廷接受聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

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關鍵字：柯文哲,柯P,台北市,黃瀞瑩,柯昱安,陳冠廷

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