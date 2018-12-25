北市砍敬老金衝突多　新任社會局長：思考更有溫度的老福方案

▲北市社會局長陳雪慧。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲上個任期砍掉每年1500元的重陽敬老金，引發長者反彈，選舉期間掃街、掃市場時常會遇到抗議，也被外界認為是連任艱辛的原因之一。25日北市府舉行新任首長就職宣誓典禮，新任社會局長陳雪慧受訪表示，包括長者的福利在內，未來應該思考新的、更有溫度的老福方案，同時也要把舊有方案做得成效更好，這是目標也是挑戰。

陳雪慧畢業於世新大學社會發展研究所，擁有社工員背景，曾任國會助理、新竹市府社會處長、行政院參議，是新竹市長林智堅任內的社福大將。今年4月陳請辭處長，接受民進黨徵召參選新竹市議員，同時並擔任林智堅競選總部發言人。

此次北上出任北市社會局長，陳雪慧表示，柯市長最重視的包括長者的福利、公托、社會安全網，這也是社會工作目前面臨最大的艱鉅難題，因此接下局長後也會以這三大工作，不管是經濟安全、育樂方面的服務，讓它更提升，「最重要的都是為了減輕年輕人肩膀上的負擔，我自己本身是專業社工出身，我會比較了解怎麼樣把服務方案推到讓民眾有感、是有溫度的。」

針對重陽敬老金的部分，陳雪慧坦言，市長的確希望這部分市府團隊能做得更好，畢竟長輩有時對社會福利要的是感動、感性，不見得是理性上的金錢數字；她表示，要如何端出有溫度、感動人的服務方案，「講很容易，要提出方案、讓長輩都用到，是目標也是挑戰。」

陳雪慧說，自己本身是社工出身，跟社工溝通幾乎是無障礙，2年前被找進新竹市政府任職，能夠為他們和為市府團隊做的，就是讓服務被看見然後更進階，保護我的社工我的公務同仁，協助他們跨局處跟同仁溝通，可以分工合作」，在台北市也一樣，未來我也會朝這角度，協助同仁進階、跨局處合作。