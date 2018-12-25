影／人跟錢都進來！韓國瑜邀旅遊業者、美食部落客齊拚觀光財

▲高雄市新聞局局長王淺秋(左二)與雄獅旅遊集團董事長王文傑(右二)等代表參加韓國瑜就職典禮。（圖／雄獅旅遊集團提供）

生活中心／綜合報導

高雄新任市長韓國瑜今（25）日於愛河旁舉行就職典禮，現場除了家屬、內閣成員及政商代表參加，亦邀請雄獅旅遊、鳳凰旅遊、五福旅遊及高雄旅行公會等旅行業者代表共襄盛舉。雄獅表示，呼應高雄拚經濟「貨出去，人進來，高雄發大財」口號，雄獅旅遊也將推出系列旅遊行程，以觀光助力共同拼經濟。

▲高雄新任市長韓國瑜。（圖／攝影中心記者攝）

高雄市長韓國瑜今同夫人李佳芬從棧貳庫搭乘八號愛之船，沿著愛河抵達愛河鰲躍龍翔主會場舉行就職典禮。現場除政商各界代表，觀光界的雄獅旅遊集團董事長王文傑、鳳凰旅行社張金明、五福董事長許順富 、高雄旅行公會理事長吳盈良及前任高雄市觀光協會理事長黃金祥亦受邀出席，此外，知名美食部落客小虎食夢網今也是座上賓，由此展現發展高雄觀光旅遊業的決心。

▲高雄市觀光局長潘恆旭（右）與雄獅旅遊集團董事長王文傑（左）。（圖／雄獅旅遊集團提供）

雄獅旅遊表示，高雄是全台唯一同時擁有海景、山景、現代化等三種不同樣貌的城市，除此之外，農業和天然資源也相當豐富，可謂全台最適合發展觀光的城市之一。呼應高雄拚經濟「貨出去，人進來，高雄發大財」口號，雄獅旅遊推出系列旅遊行程，以觀光助力共同拼經濟。雄獅表示，未來將組成多語系的服務團隊，規劃「建築、文創、宗教、農業生態｣等四大主題，推出最具高雄特色的系列遊程。

▲韓國瑜今搭乘愛之船出席就職典禮。（圖／攝影中心記者攝）

雄獅打造四大主題系列遊程將鎖定高雄車站、衛武營等特色建築推出建築走讀行程；而以高雄港文化園區、駁二特區、KW2棧貳庫、哈瑪星鐵道文化園區等地，打造年輕人最愛的文創體驗行程。另外，被視為海外旅客必訪的高雄知名景點─佛光山，亦可結合玫瑰天主堂、鳳山龍山寺等旗津旗后教會等不同門派的景點，規劃高雄獨有的多元且濃厚的宗教文化之旅；而高雄田寮岡山頭也是南台灣唯一擁有冷泉的地點，搭配高雄知名型農計畫，將精緻農業與生態旅遊強強聯手，發展農業生態體驗遊程。