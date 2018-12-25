影／專長「修修臉」美女整型醫師　坐鎮韓國瑜就職典禮

記者王亞志／高雄報導

「有她的地方最安全！」高醫大附設中和紀念醫院整形外科醫師賴昕隄，被醫院徵召來到韓國瑜市長就職典禮現場「高醫救護站」坐鎮。因艷陽高照，有不少與會民眾因為酷熱和人潮擁擠喘不過氣，後送到賴醫師手上檢測後，平安轉送醫院，看似嬌弱的賴醫師，專長竟是「顱骨外傷手術」！

▲高醫整外醫師賴昕隄，在韓國瑜就職現場坐鎮救護站。（圖／記者王亞志攝）



行醫8年的賴醫師，是高醫大整型外科主治醫師，記者推敲她執業時間想進一步問出她的年齡，但賴醫師始終不肯透漏自己身高、體重、三圍；當然年齡更是秘密，她笑著說「因為穿上白袍了嘛，很多是不方便說。」記者目測身高170公分，一站出來就有模特兒架式的賴昕隄醫師，只肯透露自己未婚，被問到有沒有另一半，「不好說囉！」

▲高醫整外醫師賴昕隄，在韓國瑜就職現場坐鎮救護站。（圖／記者王亞志攝）

賴醫師說，由於就職典禮人潮擁擠，有民眾喘不過氣，甚至心律不整被後送到醫檢站，所幸都無大礙。別看她全身散發模特兒氣質，披上白袍的她，專精「顱骨外傷手術」，賴醫師說，因為高雄人很多人都騎車，顏面顱骨因車禍骨折受傷的案例很多，「男病患很多，但是請大家愛惜自己的身體」，賴醫師提醒，安全騎車第一。