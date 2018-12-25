花蓮第一位女縣長宣誓就職　徐榛蔚：東廠操弄擔心縣府穩定

▲徐榛蔚在行政院農委會代理主委陳吉仲的監交下，從花蓮縣政府秘書長顏新章手上接過印信，正式就任為花蓮第一位女縣長。（圖／記者王兆麟攝，下同）

記者王兆麟／麟花蓮報導

以超過12萬票當選的花蓮第一位女縣長徐榛蔚25日在花蓮縣政府貴賓室哽咽唱國歌宣誓就職，致詞表示，下午將公布小內閣名單，面對詢問代理縣長蔡碧仲任內的「抓弊」作為，徐榛蔚語帶哽咽不願評論，強調「這些都過了，我們大步向前」，但提及縣府遭所謂「東廠」操弄抹黑，對於縣府內部安定非常擔憂，強調接任後絕不會「與東廠起舞」。

徐榛蔚在行政院農委會代理主委陳吉仲的監交下，從花蓮縣政府秘書長顏新章手上接過印信，正式就任為花蓮第一位女縣長。重頭戲在下午「就職感恩會」，選在花蓮體育館小巨蛋舉行，有13鄉鎮市長、代表、村里長、各級民意代表、社團、機關及各界人士及民眾參加，安排有就職演說、人事布達儀式、以及精彩的表演節目等。

▲徐榛蔚強調接任後不會與東廠起舞，會堅定地往前走，花蓮的未來還需要大家團結努力。

陳吉仲致詞說，前代理縣長蔡碧仲今天雖未出席交接，這3個月強調依法行政、行政中立、開源節流，帶領縣政府團隊展現新作為要求公布地震善款明細、嚴審日出香榭大道工程計畫等，這些施政受到大家肯定。陳吉仲表示，未來在徐縣長帶領下，期待花蓮一年比一年更進步、更美好。

徐榛蔚語帶哽咽地說很高興再一次大聲唱起國歌，站在國父遺像前表示，她以國父救國四大綱領「人能盡其才，地能盡其利，物能盡其用，貨能暢其流」來自勉。接著意有所指説，所有風風雨雨都應該隨著選舉結束，但最近看到「東廠」或所謂的附隨組織不斷操弄抹黑，對於縣政府內部安定實在非常的擔憂；強調接任後不會與東廠起舞，會繼續努力，堅定地往前走，花蓮的未來還需要大家團結努力。