鄭文燦宣誓以「多元、團結、魅力」價值　迎向桃園新時代

▲鄭文燦率團隊宣誓就職後，進入12樓市長室，批下新任期的第一份人事公文。（圖／桃園市政府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦25日率新市府團隊，在市民廣場舉行宣誓就職典禮。鄭文燦以「多元、團結、魅力─桃園迎向新時代」主題發表就職演說指出，多元更要包容，團結帶來力量，新的桃園正在展現一個新興城市的魅力，桃園從今天開始，繼續迎向新時代，以多元、團結、魅力的價值，深化族群與文化的內涵，以遠見與速度，展開城市的轉型。

鄭文燦說，他將會把市長「做好做滿、心無懸念」，仍然會讓大家在每個角落看到桃園。而要讓桃園轉大人、桃園航空城、亞洲矽谷、軌道建設、三支箭，教育文化體育等建設都將轉型，選舉前他出了一本書《鄭文燦模式》，要用更多元跟包容，這本書是紀錄也是他的成長歷程，不只是記錄4年從政，也是在講一個人生的哲學，「是幫我們遇到挫折、遇到失敗的時候，永不放棄；在苦難中仍然可以繼續追求理想，當我們成功的時候要講求包容」。

▲▼鄭文燦宣誓就職典禮以「多元、團結、魅力」價值 迎向桃園新時代。（圖／記者楊淑媛攝）



「4年前，擔任市長的第一天，我就決定要放棄教條、壓力，做好一個市長，SEVEN ELEVEN 早上7點到晚上11點全年無休。鄭文燦說，也因此，4年來跟桃園的市民沒有距離，創造了一個鄭文燦模式，還正在創造一個新的桃園模式，讓桃園成為台灣經濟發展的火車頭，讓桃園成為帶動成長進步的亮點城市。」

鄭文燦率團隊宣誓就職後、進入12樓市長室，批下新任期的第一份人事公文後，隨發表長達半小時的就職演說，向市民朋友報告未來4年桃園發展願景。