17歲少年「賣腎換iPhone」！7年後帥氣模樣全毀　躺病床慘況曝光

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▲少年賣腎買iPhone，如今7年過去，慘況曝光。（圖／翻攝自每日頭條）

國際中心／綜合報導

大陸一名24歲的青年小王2011年時，為了跟隨風潮，決定以2萬2千元人民幣（約台幣9萬8千元台幣）的價格「賣腎」，只為了換取一隻夢寐以求的iPhone；不過當時他進行手術的地方為一間地下醫院，環境十分的差，導致他的傷口受到感染，腎功能也遭受損壞，成為一名傷殘人士，讓人不勝唏噓。

根據陸媒報導，小王的家庭並不富裕，屬於普通的工薪家庭，他17歲時，iPhone 4剛上市沒多久，在校園同儕之間颳起一陣風潮，只要一機在手就等於高人一等；年僅17歲的小王也想要一隻價格高昂的iPhone手機，但礙於家庭經濟因素無法購買。

於是小王開始找尋其他可以賺錢的管道，他從其他地方打聽到，人體只要有一顆腎就能保有身體機能，便四處尋找可以賣腎的地方，最後透過黑市的仲介來到了一間地下醫院，以一顆腎換取2萬2千元人民幣來購買iPhone手機，當時他還發下豪語稱，「腎一顆就夠了，要兩個幹嘛，還不如把多的賣掉！」

手機是買到了，但小王也賠上自己後半生的健康；距離他賣腎已經過了7年的時間，不過因為當時動手術的地方不乾淨，導致他的傷口被感染，但他也不敢告知父母這件事，直到身體再也撐不住就醫時才發現，腎的功能早已損壞，讓他成為一名傷殘人士，原先擁有190公分身高、帥氣的小王如今只能躺在病床上，模樣看起來一點也不開心，而且家中的經濟更被定期洗腎的錢拖垮。

報導中指出，小王的家人雖然對黑市仲介跟地下醫院提告，最終拿到了賠償金，但是兒子的健康卻再也喚不回；此外，大陸近來因為專利權河中美貿易戰的關係，紛紛力挺華為，禁用蘋果，想必這也是小王怎麼樣也料想不到的結果吧！