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禁售令讓iphone跌變華為價　7年前賣腎換iphone 4如今只值89元

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▲iPhone 8 Plus 開箱。（圖／記者洪聖壹攝）

▲iPhone 8價格跌到跟華為高階機差不多。（圖／記者洪聖壹攝）

科技中心／綜合報導

蘋果手機在大陸因與高通的專利戰被禁，再加上美國與華為的糾紛，讓企業紛紛禁用蘋果挺華為，讓蘋果的銷售在大陸市場更加困難；商家紛紛降價拋售，讓iPhone售價跌到跟華為差不多，當初年輕高中生不惜賣腎換的iPhone，價值更跌到只剩89元。

近日，蘋果與高通因專利侵權對簿公堂，最終高通公司勝出，蘋果七款型號手機被禁止在大陸境內銷售。蘋果被禁止在大陸銷售，這其實和美國抵制華為沒有多大關係，只不過蘋果的死對頭高通打了一個神助攻，在關鍵時候幫了華為一把。加上美國對華為的態度並不友好，國人也因此憤憤不平，蘋果被禁止銷售對他們來說是一個非常開心的事情。

在這種緊要關頭，蘋果被禁止銷售，讓很多依靠蘋果為生的人們很驚慌。特別是手上有著大量存貨的經銷商，這些人往往都是蘋果的受益者，但是這次蘋果被禁，使得他們的貨物滯銷，為了快速賺回成本，很多人都選擇降價銷售。

高通公司宣佈勝訴的當晚，iPhone 8就降價了，隨後蘋果的其他機型也相繼降價銷售。iPhone 8更是跌到5000元人民幣（約2.2萬台幣）以下，和華為的高端機價格相差無幾；而對於華為的困境，國人都紛紛聲援華為，相同的價格情況下，蘋果與華為兩者做出選擇，國人的選擇應該非常明顯。

iPhone 4S迅速累計驚人銷量。(圖／翻攝自美國蘋果網站)

▲ 大陸一位高中生不惜賣腎也要買iPhone 4，如今二手價只剩不到100元。（圖／資料照）

但在當年，iPhone 的銷售的確對在大陸掀起了一股「蘋果熱潮」2010年，蘋果公司發佈了iphone 4這一款手機，當時就在全球範圍內掛起了一陣蘋果風暴。

當時在大陸，不知道有多少人選擇換機，蘋果專賣店的門前每天都排滿了等待購買的果粉，直到半夜都不肯離去。不過，這款手機也成為了奢侈品，也在學生圈子裡引發了潮流，拿了蘋果手機的學生，在學校總是高人一等的；至少，學生們都是這麼想的。

在當時，甚至出現了一些出賣身體換iPhone的女生，以及為了iPhone不惜去偷去搶的人，當時人們常說，賣個腎就能買iPhone，賣2個就能得蘋果整套蘋果產品了；雖然只是一個調侃，不過當時竟還有人真的採取這種極端行為，原因只是為了一部手機，這件事情更是轟動一時。

iphone 4剛上市的時候，對於普通家庭的學生來說，價格是完全接受不了的。當時這位男孩還不足18歲，也許是少年不懂事，也許是為了虛榮，他真的為了買到iphone 4賣了一個腎。

這個男孩家裡只是普通的工薪家庭，收入不足以讓他買這隻昂貴的iPhone，但當他聽到有人說人的身體只需要有一個腎就能保持身體機能時，他就到處尋找可以賣腎的地方，最終在一個黑市賣出了自己的腎，買到了自己垂涎已久的蘋果手機

當年那個高中生在面對大眾的批評時還霸氣的說：「一個腎就夠了，要兩個幹嘛，還不如多的賣掉」在買了手機之後，剩下的錢就拿去吃喝玩樂。

然而過不了多久，他便厄運連連，因為當時的手術環境十分差，導致傷口受到感染，而且他不敢告知父母，身體條件一日不如一日。而七年之後，當年風靡一時，並且讓他寧可犧牲健康也要買的iPhone 4，如今在二手手機回收平台上僅僅只值20元（約89元台幣），賠掉了健康換來的手機，如今價值卻跌至谷底，更是得不償失。

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關鍵字：蘋果,iPhone,Apple,高通,中國,大陸,銷售禁令

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