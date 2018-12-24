ETtoday民調：76%網友滿意2018雙城論壇成果

▲雙城論壇晚宴上，台北市長柯文哲（右）在台上與上海市常務副市長周波（左）舉杯致意。（圖／ETtoday攝影團隊攝）

記者馬叔安／台北報導

《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，76.4%網友對2018雙城論壇的成果表示滿意，以及有超過8成的民眾支持兩岸持續交流。對於柯文哲於19日在論壇的歡迎晚宴致詞時提到，只要秉持互相「認識、了解、尊重、合作、諒解」，及兩岸一家親精神，兩岸關係就會和平穩定，也可達到互惠互利局面的「五個互相」說法，則有73.0%的網友表示認同。

▲▼《ETtoday》民調結果。（圖／記者馬叔安攝，下同）

《ETtoday新聞雲》於2018年12月21日至12月23日透過網路調查，進行「2018台北-上海雙城論壇效益評估」，共計完成2,146份有效樣本。結果顯示今年雙城論壇的成果，僅15.5%網友表示不滿意。此外，本屆論壇主題為「循環經濟」，調查發現，網友認為兩岸應該優先展開在「環保」及「文化」方面的交流，其次依序為「都市更新」、「健康」及「公共住宅」等方面。

至於台北與上海是否應每年持續舉辦雙城論壇？調查也發現，合計有高達80.2%網友表示支持每年持續舉辦雙城論壇，僅合計13.7%網友表示不支持。

對於台北、上海雙城論壇，有無可能納入高雄成為「三城論壇」？調查結果發現，有合計74.4%網友表示支持納入高雄成為「三城論壇」，另合計18.3%網友則表示不支持。

此外，調查結果也發現，合計高達有85.1%網友表示支持兩岸持續進行對話與交流，僅合計10.2%網友表示不支持。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2018年12月21日至12月23日進行，調查方法是透過「網路調查」，以台閩地區年滿13歲以上民眾為調查範圍及對象；調查回收有效樣本數為2,146份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.1%。進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料（107年11月底）進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區13歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

這次雙城論壇一共有135位上海代表團，以及250位台北的產官學界專家參與，雙方簽署了體育、交流和電影3項合作協議，以及3個合作交流備忘錄。