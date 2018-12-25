潛水跳下海意外「撞鯊魚」！他慘被攻擊...整支左腳直接咬掉

▲墨西哥男潛水遭鯊魚攻擊。（圖／翻攝自pasala.com）

記者錢玉紘／綜合報導

墨西哥一名男子日前到佩尼亞斯科港（Puerto Penasco）附近潛水，沒想到遇上鯊魚攻擊，將他整個生殖器和腹部都咬掉，送醫之後不幸身亡。警方初步研判是該男潛水時，不小心跳到一隻鼬鯊身上，才導致被攻擊，咬人的鯊魚在事後已經逃走。



綜合外媒報導，這起意外事件發生在當地時間18日上午11點左右，35歲的艾奎里拉（Nahum Verdugo Aguilera）與朋友一起到墨西哥西北部索諾拉州的佩尼亞斯科港釣魚和潛水，遇到鯊魚攻擊，左半邊腹部、腿部和生殖器都被咬掉了，他的朋友提到，當發現艾奎里拉被攻擊時，他們立即開船過去救人，但當時就已經沒有生命跡象。

警方聲明中表示，艾奎里拉下水後不到1分鐘就被攻擊，其他同伴發現他的左腿和腹部都不見了，漂在水面上，立即送醫，但仍不治身亡，刑事調查局也前往現場查看船隻有無其他異狀。

目擊者指出，艾奎里拉游到距離聖若熱島（San Jorge Island）大約10公里，名為「Hawey」的地方，攻擊他的可能是該海域常出沒的鼬鯊（tiger shark，又稱虎鯊）。警方初步調查研判，可能是艾奎里拉跳下水的時候正好撞上這隻鯊魚，才會被攻擊，事後鯊魚已經遊走。