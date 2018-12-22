　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜致電道歉錯邀「許智輝」　綠委大讚身段柔軟

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼韓國瑜給立委許智傑的邀請函名字寫錯。（圖／許智傑辦公室提供）

▲韓國瑜給立委許智傑的邀請函名字寫錯。（圖／許智傑辦公室提供）

記者翁嫆琄／台北報導

新當選高雄市長的國民黨韓國瑜，派幕僚將就職典禮邀請函陸續送給民進黨高雄立委的辦公室，但想邀綠委許智傑，邀請函上寫的竟是邀請「許智輝」。許智傑22日表示韓團隊已送上新的邀請函，韓國瑜本人也致電道歉，他挺佩服韓的柔軟身段。

韓國瑜幕僚近日紛紛將邀請函送至立委辦公室，邀請函以藍色為底，背面寫著「鰲躍龍翔、南方崛起」；內容上方則是「高瞻四海貨暢通、雄企八方人和通、起心包容愛鄉土、飛鰲港都化騰龍」，可看到藏頭詩「高雄起飛」4個字。

不過，許智傑笑稱，本來有在考慮是否參加韓國瑜的就職典禮，但發現邀請函上寫的是「許智輝」，「忙中有錯，害我不知所措」，自己也覺得很好玩。

許智傑下午表示，韓國瑜團隊已補送邀請函來辦公室，韓國瑜也親自致電表達歉意並邀請下周二參與就職，他很敬佩韓市長的柔軟身段。

至於會不會出席就職典禮，許智傑說，下週二立法院可能有重要議程要表決，恰巧與就職典禮時間衝突，若民進黨沒有甲級動員他會親自出席，若碰到甲動就無法參加，「在此智傑先獻上祝福，預祝韓市長就職順利，未來不分藍綠，為高雄市民一起努力。」

▼韓國瑜送上正確的邀請函。（圖／許智傑辦公室提供）

▲▼韓國瑜送上正確的邀請函。（圖／許智傑辦公室提供）

ET快訊
航特部上校獨攀波津加山　軍方證實：河床尋獲遺體
劉雨柔想靠「這件浴袍」重燃愛火！老公笑瘋：要拜拜嗎

關鍵字：韓國瑜,許智傑,高雄,陳菊

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

別潑促轉會冷水！　段宜康：否則和駡楊翠噁心的貨色有何不同

「外交部誤判加擔當不夠」　綠委籲公開道歉還蘇啟誠公道

蘇啟誠家屬聲明後風向大變　矛頭從假新聞指向外交部

韓國瑜入府親送就職邀請函給陳菊？　總統府：並無此事

關鍵電話痛罵蘇啟誠？　台日協秘書長張淑玲：我沒打過

促轉會爭議多　蔡英文：體認社會對轉型正義仍有不同想法　

外交部否認致電痛罵蘇啟誠「害死大家」　要各界給家屬平靜

證實曾拒簽馬王政爭和解書　王金平：我又沒關說幹嘛簽

獨／關西機場事件後　吳釗燮聯手張淑玲擬換掉蘇啟誠

誰是許智輝？他考慮出席韓國瑜就職　一看邀請函「邀請的不是我」

對天燈喊話「我要娶到周子瑜」　下秒墜毀...網笑：別為難神明

浪汪全身「蚵殼」一碰剝落流血...　徐文良接通報：有人拿棍要打牠

168盎司「雙層肉盤」有28種肉　浮誇火鍋還能吃日本A5和牛！

國中被侮辱連踹頭十幾下！　男20年後當街攔老師賞巴掌

屁柴半夜不睡覺狂開關電燈　營造夜店嗨感馬麻拳頭硬了

《夢想》參賽者唱兩句就開門 一登　場真實身分..胡彥斌驚訝大叫

房子好貴...建商為何都不降價 ？ 超寫實動畫解析「錢坤大挪移」

唱一半..歌迷飛撲上來　劉德華抱住對方親自送下舞台

林孟辰x施語庭自創《GREEN》　林宥嘉：我今天最喜歡的一首歌

許淨淳《碎吧,睡吧》唱哭林宥嘉　徐佳瑩讚：只有妳唱會這麼好聽

被拔官？賴清德介紹楊翠語塞：「楊主(委)...啊，楊委員」

新北U18／岳政華、林昱珉雙左投發威　新北藍首屆冠軍

獨／韓國瑜眼中「愛河最佳代言人」不克出席　作家瓊瑤這樣做

談跨國司法互助成效　監委：國人犯罪應受司法審判及社會公評

ET民調／去蔣化三步驟惹議　62.2%支持廢撤促轉會

蘇啟誠「不想再受羞辱」　他爆：追思會拒絕外交官員出席

維多利亞小學運動會　韓國瑜李佳芬合體　 閃爆眾人

航特部上校獨攀波津加山不幸罹難　軍方證實：河床尋獲遺體

「拚場出回憶錄不如反省」　孫大千：馬政府8年犯了8個嚴重錯誤

建議韓國瑜成立情色專區　范世平喊三箭齊發：高雄成全台首富

被問家中排行榜！韓冰甜笑「有加牠嗎？」　結果出爐...好一條狗啊

被拔官？賴清德介紹楊翠語塞：「楊主(委)...啊，楊委員」

《爸爸5》2年鄧倫小山竹合體！　萌娃一露甜笑…大門牙消失啦

南韓軍艦「火控雷達」照射海自巡邏機　反稱日本「反應過度」

拯救了北極熊！再生能源創下單季紀錄　可供1400多萬戶用電

新北U18／岳政華、林昱珉雙左投發威　新北藍首屆冠軍

馬刺連7場對手得分未破百　本季新高19顆三分退灰狼

英國無人機之亂！　機場遭大鬧32小時、800航班取消...

靠佛祖顯靈中百萬！　刮刮樂連三天刮出大獎　全都位在土城

趁好友回家偷記大門密碼　變態男預謀闖入「性侵他媽」再搶錢

急著衝回家被問「買玩具喔？」萌柴煞車轉身大力點頭：對

政治熱門新聞

好萊塢大咖巨星　阿諾明年三月訪..

去德國25秒通關！他：功臣是馬..

蘇啓誠案情大翻轉　李艷秋：謝長..

台人在德機場自動通關　陸客想跟..

日治時就有賽馬　韓總idea有..

柯文哲被熊讚纏住　無奈喊：下去..

蘇啟誠家屬發聲後　矛頭改指外交..

韓國瑜要蓋賽馬場　蔡正元：做不..

蘇啓誠嘆不想被羞辱　關鍵電話再..

一通電話逼蘇啓誠扛責：別害死大..

蘇啓誠自殺前夕　長官：別害死大..

楊秋興：韓國瑜身邊有小紅衛兵

傳蘇貞昌掌閣揆、陳其邁任副手

將接行政院副院長？陳其邁8字回..

更多熱門

相關新聞

瓊瑤無法出席韓國瑜就職　贈書致意

知名作家瓊瑤老師曾經在臉書說過自己是「韓粉」，準高雄市長韓國瑜就職典禮也邀請了瓊瑤，不過瓊瑤因為身體不適無法前來，這個消息讓韓國瑜有些失望，因為瓊瑤在韓國瑜眼中是「愛河最佳代言人」，為了安慰韓國瑜，瓊瑤老師送上了有自己簽名的作品全集。

高醫伴婦增胖　體重增35公斤

迎面對撞客運！貨車擠壓成球狀　駕駛慘死

火球爆裂式猛吞　高雄2車慘成焦炭

兩大旅行業龍頭　決定投資高雄

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

交換禮物..周杰倫爽收「999.89萬藍寶堅尼」

夜店辣妹「制服搖」瘋傳　大神開門卻嚇傻

小玉、笑笑解答7天前「開始交往原因」

公公去世出殯！2媳婦身亡一同下葬

韓總買他的麻花捲　小琉球人抗議

死侍氣炸⋯遭金鋼狼惡整！網笑爆

偷拍空姊床戰　警察男友爽劈4女

好萊塢大咖巨星　阿諾明年三月訪高雄初步定案

熬了9年買房　先生卻倒了：12年還沒醒

蕭敬騰「8層樓豪宅」內部曝光！

即／偷帶3kg豬腳罰20萬　女陸客臭臉

姊半夜問「會顧好爸媽嗎」　他急勸卻糗了

冬至5大不可犯「禁忌、習俗」曝光

阿嬤與亡夫講秘密！孫感傷偷聽秒笑翻

探望軍中兒子遇車禍　全家4死1重傷

更多

最夯影音

更多

對天燈喊話「我要娶到周子瑜」　下秒墜毀...網笑：別為難神明

浪汪全身「蚵殼」一碰剝落流血...　徐文良接通報：有人拿棍要打牠

168盎司「雙層肉盤」有28種肉　浮誇火鍋還能吃日本A5和牛！

國中被侮辱連踹頭十幾下！　男20年後當街攔老師賞巴掌

屁柴半夜不睡覺狂開關電燈　營造夜店嗨感馬麻拳頭硬了

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面