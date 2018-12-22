韓國瑜致電道歉錯邀「許智輝」　綠委大讚身段柔軟

▲韓國瑜給立委許智傑的邀請函名字寫錯。（圖／許智傑辦公室提供）

記者翁嫆琄／台北報導

新當選高雄市長的國民黨韓國瑜，派幕僚將就職典禮邀請函陸續送給民進黨高雄立委的辦公室，但想邀綠委許智傑，邀請函上寫的竟是邀請「許智輝」。許智傑22日表示韓團隊已送上新的邀請函，韓國瑜本人也致電道歉，他挺佩服韓的柔軟身段。

韓國瑜幕僚近日紛紛將邀請函送至立委辦公室，邀請函以藍色為底，背面寫著「鰲躍龍翔、南方崛起」；內容上方則是「高瞻四海貨暢通、雄企八方人和通、起心包容愛鄉土、飛鰲港都化騰龍」，可看到藏頭詩「高雄起飛」4個字。

不過，許智傑笑稱，本來有在考慮是否參加韓國瑜的就職典禮，但發現邀請函上寫的是「許智輝」，「忙中有錯，害我不知所措」，自己也覺得很好玩。

許智傑下午表示，韓國瑜團隊已補送邀請函來辦公室，韓國瑜也親自致電表達歉意並邀請下周二參與就職，他很敬佩韓市長的柔軟身段。

至於會不會出席就職典禮，許智傑說，下週二立法院可能有重要議程要表決，恰巧與就職典禮時間衝突，若民進黨沒有甲級動員他會親自出席，若碰到甲動就無法參加，「在此智傑先獻上祝福，預祝韓市長就職順利，未來不分藍綠，為高雄市民一起努力。」

▼韓國瑜送上正確的邀請函。（圖／許智傑辦公室提供）