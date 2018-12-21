關鍵電話痛罵蘇啟誠？　台日協秘書長張淑玲：我沒打過

記者翁嫆琄／綜合報導

傳出已故駐大阪辦事處處長蘇啟誠生前接到外交部一通20分鐘的電話，告知懲處內容，據了解，是台日關係協會秘書長張淑玲所打，還大罵蘇這樣子害死大家，讓選舉很難選。不過，外交部21日否認此事；張淑玲晚間也出面表示，外交部長吳釗燮既未授權，她也沒有打過這通電話。

▲台灣日本關係協會秘書長張淑玲。（資料照／記者翁嫆琄攝）

傳出蘇啟誠生前曾接到一通來自外交部涉日一級主管的電話，這位主管花了20分鐘大罵蘇害死大家、外交部跟上面，還讓選舉很難選。據了解，此主管指的就是台日關係協會秘書長張淑玲，吳釗燮原有意讓張取代蘇的位置赴日，不料蘇自殺身亡，此項調職也來不及進行。

但媒體報導指出，張淑玲表示，她沒有跟蘇啟誠通過電話；也沒有那通20幾分鐘電話，也就不會有所謂傳達究責之意。至於是否有其他人打給蘇？她表示，外交部目前沒有這樣的掌握。

針對懲處和調職的部分，張淑玲說，外交部有在做調查和釐清，需要時間來釐清，在事情還沒有釐清或無法確認責任歸屬之前，不可能會有懲處，「哪有人在懲處前先跟人家口頭先講的？又或是會去做什麼調職的動作，調職是從來沒有聽說過，也沒有討論過。」

至於有外交人士爆料，張淑玲為其女兒就學的緣故，積極爭取提早再度駐日，早已在駐日系統內人盡皆知。當時大阪機場謠言爆發時，一時間，「吳釗燮、張淑玲認為機不可失，乃下重手」，不料刺激蘇啟誠走上絕路。

對此，張淑玲強調，她個人從來沒有表達這樣意願，長官也沒有這樣安排；而她也沒有家人在日本就讀。

她指出，蘇處長過世前兩三天，她並沒有跟蘇聯絡，自己也有其他公務在忙，包括北海道的地震等，當時她是在台灣。至於蘇啟誠輕生後，張淑玲說，她並沒有直接與家屬碰過面。