別潑促轉會冷水！　段宜康：否則和駡楊翠噁心的貨色有何不同

▲促轉會建議撤出中正紀念堂的三軍儀隊。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者翁嫆琄／台北報導

清除威權象徵，使中正紀念堂能夠順利轉型，促轉會提出五項具體原則，建議應規劃撤出三軍儀隊，解除現存地景的威權性格，引發各界爭議。綠委段宜康22日直言，「楊翠和促轉會説錯了什麼嗎？」能不能立即落實轉型正義是一回事，但總不能龜縮到跟著去潑促轉會冷水，「否則我們和狅駡楊翠『噁心』的那路貨色，又有什麼不同？」

促轉會代主委楊翠指出，中正紀念堂現為民眾日常生活休憩空間，為彰顯人權與民主價值，未來應規劃撤出三軍儀隊，舉辦民主與人權相關常設展，但正反聲浪皆有，不少人認為多此一舉，且對觀光客來說儀隊是亮點，但也有人同意，本來就該去威權化。

對此，段宜康說，促轉會現在推動和執行的，難道不是訂在「促轉條例」這部法律中，規定得完成的法定任務嗎？2004年他在第5屆立委任內，最後一次施政總質詢，就這個題目向當時的行政院長游錫堃提出建言；2012年，第8屆立委的第一次總質詢，再向當時的院長陳沖和文化部長龍應台質問。

段宜康問，蔣介石難道不正是白色恐怖的元兇？難道不正是「促轉條例」規定要清除的「威權象徵」？「我們還要用國家的資產（公共空間、儀隊、錢幣上的肖像、被遺忘的歷史正義）膜拜這個『威權象徵』多久？」

由於黨內也有不同聲音，他強調，能不能立即落實轉型正義是一回事，但總不能龜縮到跟著去潑促轉會冷水吧，「否則我們和狅駡楊翠『噁心』的那路貨色，又有什麼不同？」