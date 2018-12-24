民進黨正副議長一致投票　市黨部高喊團結

▲民進黨黨強調正副議長一致投票，並認為最艱難的時刻務必團結。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為因應台南市議會正副議長選舉，民進黨台南市議會團12月24日召開甲級動員會議，黨團總召市議員林宜瑾表示面對中國外部威脅及內部滲透，眼前是民主進步黨最艱難的時刻，希望所有黨團成員攜手同心讓台灣能度過難關。

民進黨台南市黨部主委黃先柱則嚴正重申，黨團成員務必遵守一致投票，否則將以黨紀祭出除名處分。

黨團總召台南市議員林宜瑾表示此次正副議長選舉，民進黨團經黨團會議討論，決定正副議長提名方式，並依假投票結果，產出議長參選人市議員邱莉莉及副議長參選人議員郭清華的正副議長組合，一切程序合乎民主規範。

黨團總召台南市議員林宜瑾指出民進黨是堅守民主價值的政黨，在討論階段、在初選階段，大家都是鬧哄哄的百家爭鳴，可是，一旦透過民主程序作成最終結果，大家都會團結一致，為共同的目標來努力。

林宜瑾表示中央執政推動改革，確實造成國人的不滿，也讓民進黨在地方選舉失利。眼前，台南是全國碩果僅存的民主聖地，在這個地方，民進黨團更要承擔責任，守住台南市議會議長寶座，為守護台灣人的民主生活來努力。

林宜瑾呼籲黨團成員，在這最艱難的時刻，台灣外有中國壓力、內有統派滲透，所有黨團成員作為整個大台南的民意代表，更要代表市民，為民主和進步等價值理念來發聲。

林宜瑾認為民進黨台南市黨團內部或許存在矛盾，這是社會的常態，一個班級、一間公司，都會有小團體，更何況一個政黨，這是正常的情形。但這一切，當民進黨對外面對國民黨、面對中國統戰壓力時，就顯得微不足道。林宜瑾強調「民進黨一定要團結一致，對抗共同的威脅」。