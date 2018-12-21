促轉會爭議多　蔡英文：體認社會對轉型正義仍有不同想法　

▲總統蔡英文在原轉會會議中致詞 。（圖／翻攝自總統府直播）

記者翁嫆琄／台北報導

總統蔡英文21日下午主持「總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會」第8次委員會議，她致詞時表示，經過一整年努力，亞泥議題的協商已經有所進展，也強調台灣透過轉型，能更民主、更自由、更平等，也更包容，更能成為真正的「轉型之國」。

蔡英文說，今天是原轉會第8次委員會議，也是原轉會組成以來，運作滿兩年的日子，有些族人朋友會覺得，兩年只開八次會，是不是「轉得太慢」了？但她要說，每三個月的委員會議中間，許多委員都花費大量時間，認真蒐集、彙整族群內部的意見。原轉會的五個主題小組跟幕僚單位，也都推動了各式各樣的工作。

她指出，因為這些努力，兩年來，原住民族的歷史正義跟轉型正義，開啟了更廣泛的討論，也逐漸累積出一些成果。像是去年底，開啟了亞泥議題的協商，曾經有過激烈衝突的太魯閣族人、亞泥公司和政府三方，現在，不但可以坐下來談，更聚焦在改善居住安全、調查土地真相、思考未來礦區轉型等課題。這是四十年來第一次。

而今天的會議，蔡英文表示，也會安排歷史小組的階段性工作報告。由召集人林素珍將說明戰後不同時期教科書、課綱的分析結果。

蔡英文也提到，十二年國教新課綱的審議，目前已經來到尾聲。新的課綱裡，相當程度增加了原住民族的歷史跟文化觀點，也更加留意轉型正義等課題。上週也開過一場關於原住民族教育的專案會議。今天教育部長葉俊榮第一次來列席會議，今天也對此進行討論。

近期促轉會頻頻引發爭議，蔡英文坦言，最近這幾天，台灣社會對轉型正義的議題，持續有許多討論。「這些討論，讓我們體認到，一直到今天，這個社會對轉型正義還有許多不同的想法。」但她強調，轉型正義不是哪一個人、或者哪個單位說了算。轉型正義需要整個社會共同面對，也共同努力。「關於轉型正義，我很喜歡這個比喻：一個人單獨向前走一百步，跟一百個人同時跨出一步，其實後者是更困難，但也是更有意義的。」

她認為，在釐清歷史真相、想要誠心誠意實現跨族群跟跨世代的和解，大家需要做的，就是那件比較困難的事。「我們願意聽取社會上的不同意見，互相溝通跟理解」。像是過去一年，原轉會的和解小組在全國各地舉辦超過六十場巡迴講座，就是非常值得肯定的做法。

蔡英文還說，搭建溝通對話的平台，不是就是所謂的鄉愿。政府仍然有足夠決心，要讓台灣成為一個真正的「轉型之國」。透過轉型，於是能更民主、更自由、更平等，也更包容，「這就是我對轉型正義的態度。希望我們一起繼續努力，謝謝大家。」