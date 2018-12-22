不滿普悠瑪懲處輕　黃國昌：台鐵局長全送監察院彈劾！

▲黃國昌召開「台鐵6432：根本不該發出的列車」記者會。（圖／記者翁嫆琄攝）

記者翁嫆琄／台北報導

行政院調查小組昨公布普悠瑪事故最終報告，時代力量立委黃國昌22日召開記者會表示，對行政院在發生這麼大事後，還用擠牙膏、政治操作方式在處理，「我完全沒有辦法接受！」他要求將歷任台鐵局長移送監察院調查彈劾。

調查小組昨公布普悠瑪事故最終調查報告，懲處名單包括3任前台鐵局長范植谷、周永暉及鹿潔身，及台鐵主管17人。

黃國昌上午與普悠瑪事件罹難家屬共同召開「台鐵6432：根本不該發出的列車」記者會，他重申，列車開到宜蘭已經知道無法修復，還讓列車繼續開，台鐵根本是草菅人命，且發生這麼大的事，他對調查小組用擠牙膏、政治操作方式公布真相，完全無法接受。

他質疑，事發當天列車12點30分進入樹林站車庫，當時已知兩台主風泵完全壞掉，14點49分卻依舊發車，列車行間走走停停、忽快忽慢，就是主風泵所造成，但這兩小時間台鐵有派人檢修嗎？「這班車根本不該發！」

另外，報告顯示列車4點17分關閉ATP，直到47分司機告知調度員，台鐵才得知ATP關閉，黃國昌也詢問，這30分鐘內明明有在宜蘭停靠，還有兩名列檢員上車檢查，既然當時就看到故障燈亮起，怎會不知ATP已被關閉？台鐵是否整份報告都還在隱瞞，滿口謊言。

他指出，關於游姓駕駛司機的責任，就交給檢調釐清，但台鐵與行政院高層到昨天提出的報告還在遮掩，他拿出簡訊紀錄質疑，關鍵第2封簡訊的內容提到「列車經檢查無法修復」，既然無法修還繼續開，這是誰做的決策？而台鐵的報告卻只提到第1封簡訊，對第2封隻字不提，「請問調查小組為何不敢提？」

黃國昌又問，交通部何時要公開關於事件的通聯紀錄、游姓司機訪談記錄？且普悠瑪號的遠端監視系統、主風泵、後勤支援管理系統，完全都沒發揮作用，難道先前的台鐵局長都不用究責嗎？

因此，黃國昌建議，幾任台鐵局長應該全部送監察院彈劾，瀆職到這種程度，「還只記一個大過，有沒有良心啊！」

出席記者會的家屬林小姐跟董小姐都不能接受這份調查報告，更批評懲處的官員很多已不在原本位子上，記大過有實質效益嗎？且內文專有名詞全寫英文，家屬又不在台鐵上班，他們怎麼看得懂，「這報告是寫給調查小組自己看的！」