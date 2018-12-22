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影／蔡英文視察廚餘設備防堵非洲豬瘟　午餐開心吃滷肉飯　

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▲▼總統蔡英文大吃滷肉飯。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文大吃滷肉飯。（圖／總統府提供）

記者翁嫆琄／台北報導

中國非洲豬瘟疫情嚴重，總統蔡英文22日在農委會、環保署官員陪同到雲林視察廚餘蒸煮設備並與豬農座談，隨後在雲林縣長李進勇陪同到虎尾德興市場吃魯肉飯挺台灣豬農。蔡英文說，她已請行政院農委會盡速研擬辦法，務必在最短時間內，讓現在未使用合法且未符合標準廚餘的養豬戶，可以在政府協助下，儘快轉用飼料。讓以廚餘養豬而傳染的這條路徑，可以被有效的掌控。

蔡英文上午展開「非洲豬瘟防疫視導行程」，前往雲林縣視察「廚餘處理流程」並與養豬業者座談，聽取虎尾鎮公所清潔隊隊長黃富義簡報，並視察廚餘蒸煮系統的設備與運作情形，實地了解公所清潔隊在廚餘處理上具體防範豬瘟的措施。

她表示，1997年發生口蹄疫事件，養豬同業都有很痛的經驗，在那之後台灣的豬肉就不能再出口，養豬業產值一直在縮小。這次面臨非洲豬瘟問題，如果發生大規模入侵情況，豬隻死亡的比例會非常高，將造成整個產業非常大的衝擊，相信很多養豬業者都不希望看到這種情形，所以在這時候，應該要全力防堵非洲豬瘟。

蔡英文指出，目前境外移入都採取最嚴格的標準執行，但也不能排除在某一個環節，有一些受感染的豬肉流入台灣本地，且被消費者使用，因此，廚餘的處理就變得非常重要。廚餘被系統性收集、蒸煮，再標售給養豬業者，這套防疫過程看起來不錯，但還是有很多非系統性且小規模的廚餘買賣或使用情況，是政府現在最擔心的事情。

▲▼蔡英文與豬農座談。（圖／總統府提供）

▲蔡英文與豬農座談。（圖／總統府提供）

她說明，如果廚餘的來源不是經過系統性的收集，而是透過大型的蒸煮設備並確保無虞，再進行標售，或許這種標準作業方式是可行的，但如果是非系統性收集且沒有蒸煮過的廚餘，就必須要防止它進入養殖系統，因此她也和代理主委陳吉仲討論，倘若用飼料代替廚餘，行政院農委會將可在何種範圍內負擔相關費用。

同時，蔡英文在受訪時也表示，非洲豬瘟防疫工作已經進入全國總動員的狀態，在境內，廚餘處理就是境內防止疫病流傳最重要的一件事情，要確保在養豬的過程，廚餘在九十度以上高溫蒸煮一小時，消滅病菌後再將廚餘使用在養豬的目的上。

因此，今天她與在地很多養豬戶交換意見，許多養豬戶憂心蒸煮設備是否能夠完全普及，希望政府可以針對比較小型，或未使用合乎標準廚餘的養豬戶進行輔導，並協助這些養豬戶轉用飼料，以降低疫病的傳染風險。在經過討論之後，她已請農委會盡速研擬辦法，讓現在未使用合法且未符合標準廚餘的養豬戶，可以在政府協助下，儘快轉用飼料。讓以廚餘養豬而傳染的這條路徑，可以被有效的掌控。

蔡英文還說，農委會除了研議廚餘最終是否用於養豬之外，對於整體養豬產業的升級轉型也應一併考量處理，唯有完整輔導養豬產業的轉型及升級，才能更有效阻絕這些疫病的傳染。

農委會代理主委陳吉仲表示，全國廚餘養豬戶有2045場，經過稽查至少有67場沒蒸煮設備，明天將開始輔導，下週提出協助辦法。

視察完後，蔡英文就近在雲林吃午餐，她笑稱，自己吃了非常好吃的滷肉飯。「吃飽了繼續工作，一起守護台灣豬！」

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關鍵字：非洲豬瘟,中國,蔡英文,豬農,廚餘,雲林

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