　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蘇啟誠家屬聲明讓風向大變　矛頭從假新聞指向外交部

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼駐大阪代表處處長蘇啓誠。（圖／翻攝自蘇啓誠臉書）

▲已故駐大阪代表處處長蘇啟誠。（圖／翻攝自蘇啟誠臉書）

記者翁嫆琄／台北報導

已故駐大阪代表處處長蘇啟誠今年9月在燕子颱風襲日本後自殺身亡，遺孀透過《東森新聞》聲明，丈夫並非因為死於假新聞的壓力，而是在完成上級交代之檢討報書後，開會之前一天，表明「不想受到羞辱」之遺言，以死明志。傳出蘇啟誠生前蘇生前接到台日關係協會秘書長張淑玲一通20分鐘的電話告知蘇懲處內容，還大罵蘇這樣子害死大家，讓選舉很難選，但外交部及張淑玲雙雙否認有此事。

大阪辦事處挨轟對台灣旅客冷漠，又被不少外國旅客批評該辦事處服務差，讓大阪辦事處飽受抨擊，事後證明是網友傳謠言。但現在蘇啟誠家屬的聲明出爐後，似乎將蘇自殺的原因指向外交部問題。據外交人士指出，外交部長吳釗燮相當不熟悉日本政情，因而高度仰賴張淑玲，而張的女兒過去在日唸書，後來帶回台灣，但很想再度到日本就學，因此爭取赴日。當時大阪機場謠言爆發時，一時間，「吳、張認為機不可失，乃下重手」，不料刺激蘇啟誠走上絕路。

另外，有媒體指出，外交部在蘇啟誠生前，通知將對他進行懲處、調職，甚至評定駐處同仁考績丙等，讓蘇「受到羞辱」，而張淑玲還打給他，花20分鐘痛罵蘇「害死大家、外交部跟上面」，讓選舉很難選，也讓蘇壓力極大。

但外交部表示，關西機場燕子風災事發後，外交部在釐清責任歸屬過程中，並未啟動任何懲處機制，更不可能討論外界所稱可能調職及考績等細節。部長吳釗燮從未授權台日協秘書長張淑玲、或任何其他同仁致電蘇處長，故媒體報稱授權通話20分鐘一事「絕非實情」。外交部特此鄭重澄清，期盼社會各界勿輕信謠言，以訛傳訛。

外交部強調，任何公務人員懲處，均須先確認責任歸屬，並依照公務人員考績法及相關規定，依程序提交考績會討論後，才有可能做成懲處決議。本案在未完全釐清責任前，並無啓動懲處程序的問題。且年終考績均於年底作業，不可能在本案事發當時，未經相關評核程序，即決定考績結果。另有關可能調職的傳言，外交部再次鄭重聲明絕無此事。

張淑玲晚間接受數家媒體採訪時也澄清，她沒有跟蘇啟誠通過電話；也沒有那通20幾分鐘電話，也就不會有所謂傳達究責之意。至於是否有其他人打給蘇？她表示，外交部目前沒有這樣的掌握。

針對懲處和調職的部分，張淑玲說，外交部有在做調查和釐清，需要時間來釐清，在事情還沒有釐清或無法確認責任歸屬之前，不可能會有懲處，「哪有人在懲處前先跟人家口頭先講的？」

不過，據知情人士透露，蘇啟誠當時在撰寫檢討報告時，還被張淑玲退過至少2次，張更嫌蘇寫得不夠，應該檢討得更嚴厲一些。有相關人士認為，蘇啟誠自殺的源頭是假新聞，外交部應該更有肩膀一點，應該力挺第一線，不要遇事就拿下面的人開刀，他也說，其實大阪辦事處的人事、獎懲等都是由外交部在管，而非駐日代表謝長廷，現在外界大罵謝好像怪怪的。

ET快訊
即／偷帶「3kg滷豬腳」8隻腳闖關！26歲女陸客慘罰20萬
單親爸麻花捲被棄單　韓總掃2千包救援！小琉球「一人一訊」抗議
鈕承澤再發聲：目睹自己死亡　「這世界如此殘忍？」

關鍵字：蘇啟誠,日本,謝長廷,外交部,吳釗燮,台日關係協會,張淑玲

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓國瑜入府親送就職邀請函給陳菊？　總統府：並無此事

關鍵電話痛罵蘇啟誠？　台日協秘書長張淑玲：我沒打過

促轉會爭議多　蔡英文：體認社會對轉型正義仍有不同想法　

外交部否認致電痛罵蘇啟誠「害死大家」　要各界給家屬平靜

證實曾拒簽馬王政爭和解書　王金平：我又沒關說幹嘛簽

獨／關西機場事件後　吳釗燮聯手張淑玲擬換掉蘇啟誠

誰是許智輝？他考慮出席韓國瑜就職　一看邀請函「邀請的不是我」

影／外交部否認蘇啟誠遭調職、考績丙等　「別再炒作、臆測」

日本抗議台漁船「入侵」暴增　外交部：釣魚台是我們的

柯文哲重提「兩岸一家親」　綠委、時力轟：陸有尊重台灣？

浪汪全身「蚵殼」一碰剝落流血...　徐文良接通報：有人拿棍要打牠

對天燈喊話「我要娶到周子瑜」　下秒墜毀...網笑：別為難神明

國中被侮辱連踹頭十幾下！　男20年後當街攔老師賞巴掌

168盎司「雙層肉盤」有28種肉　浮誇火鍋還能吃日本A5和牛！

《夢想》參賽者唱兩句就開門 一登　場真實身分..胡彥斌驚訝大叫

房子好貴...建商為何都不降價 ？ 超寫實動畫解析「錢坤大挪移」

屁柴半夜不睡覺狂開關電燈　營造夜店嗨感馬麻拳頭硬了

羅淑蕾要告「綜藝咖」盛竹如　「唸字卡害我一覺醒來變兇手」

普悠瑪翻18死...尤振仲免罰！ 懲處「台鐵高層15人」產工：很應該

從夜市起家！七年級生熬出一片天　全台擁5間服飾店

韓國瑜要蓋「賽馬場」　蔡正元：做不來...因台灣人沒眼光

蘇啟誠家屬聲明讓風向大變　矛頭從假新聞指向外交部

不分黨派！立法院最大跨黨派次級團體　蔣萬安接任厚生會會長

陳思宇陪逛信義區！柯文哲被熊讚「死纏抱緊」　無奈喊：下去領500

韓國瑜入府親送就職邀請函給陳菊？　總統府：並無此事

影／慶韓國瑜當選　前民進黨員潘金英送2000份糯米雞、煲湯

影／肝膽相照變肝膽俱裂？　楊秋興：韓國瑜你身邊有小紅衛兵

賴清德走定了！傳蘇貞昌掌閣揆、陳其邁任副手

影／楊秋興隔空索討典禮邀請函　準新聞局長王淺秋：「自己人」

關鍵電話痛罵蘇啟誠？　台日協秘書長張淑玲：我沒打過

ABL／與衛冕軍苦戰的收穫　穆雷盼夢想家板凳能挺身而出

全球股市動盪免驚！勞動基金明年投資改採「6字訣」　看好4大亮點產業

性侵判多久可以查了！「量刑趨勢建議系統」上線　法官考量點曝光

王棠云嘆余文樂太粗心「換了唇色他也不知」

王仁甫Cosplay放大絕　KID虧沒錢後製：不要假高X

賈乃亮深夜帶2女回家！　分居李小璐…夫妻全年0同框

南韓想對日本開戰？　韓驅逐艦開「火控雷達照射」日巡邏機

《聲林》高人氣6選手回歸踢館！　網狂推這位：當初淘汰最可惜

永不嫌晚！中年創業倔強不放棄　棉花大王1年吸金136億

暖哭！老布希「匿名資助10年」　菲童長大才知道…溫暖通信曝光

政治熱門新聞

楊秋興：韓國瑜身邊有小紅衛兵

台人在德機場自動通關　陸客想跟..

傳蘇貞昌掌閣揆、陳其邁任副手

蘇啓誠自殺前夕　長官：別害死大..

柯文哲被熊讚纏住　無奈喊：下去..

蘇啓誠案情大翻轉　李艷秋：謝長..

韓國瑜賽馬產業　陳致中：高雄人..

關鍵電話痛罵蘇啟誠？　張淑玲：..

誰逼死蘇啓誠？羅智強歡迎謝長廷..

府澄清　韓國瑜沒親送就職邀請函..

韓國瑜要蓋賽馬場　蔡正元：做不..

楊秋興沒收到邀請函　他非外面來..

屏縣府命解散羅騰園　蔣月惠淚：..

蘇啟誠家屬發聲後　矛頭改指外交..

更多熱門

相關新聞

關鍵電話痛罵蘇啟誠？　張淑玲：我沒打

傳出已故駐大阪辦事處處長蘇啟誠生前前接到外交部一通20分鐘的電話，告知懲處內容，據了解，是台日關係協會秘書長張淑玲所打，還大罵蘇這樣子害死大家，讓選舉很難選。不過，外交部21日否認此事；張淑玲晚間也出面表示，外交部長吳釗燮既未授權，她也沒有打過這通電話。

誰逼死蘇啓誠？羅智強歡迎謝長廷提告

【蘇啟誠輕生】蔡詩萍／逼死的是外交官，現形的是政客嘴臉

蘇啓誠案情大翻轉　李艷秋：謝長廷噁心醜陋

被控逼死蘇啓誠　謝長廷7點反擊喊告羅智強

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

夜店辣妹「制服搖」瘋傳　大神開門卻嚇傻

小玉、笑笑解答7天前「開始交往原因」

死侍氣炸⋯遭金鋼狼惡整！網笑爆

韓總買他的麻花捲　小琉球人抗議

即／偷帶3kg豬腳罰20萬　女陸客臭臉

蕭敬騰「8層樓豪宅」內部曝光！

姊半夜問「會顧好爸媽嗎」　他急勸卻糗了

張杰曬女兒了！首曝「雙胞胎近照」

快訊／高市民政局長爆遭搜索　檢調回應了！

廣州正妹發文「想回歸台灣祖國」

狄鶯爆「確定退出演藝圈」！

陳妍希、陳曉馬爾地夫婚紗照來啦

台灣等到iPhone XR降價

陸配被重罰　廣告小妹：不是針對

高市民政局長遭搜索？雄檢深夜澄清

更多

最夯影音

更多

浪汪全身「蚵殼」一碰剝落流血...　徐文良接通報：有人拿棍要打牠

對天燈喊話「我要娶到周子瑜」　下秒墜毀...網笑：別為難神明

國中被侮辱連踹頭十幾下！　男20年後當街攔老師賞巴掌

168盎司「雙層肉盤」有28種肉　浮誇火鍋還能吃日本A5和牛！

《夢想》參賽者唱兩句就開門 一登　場真實身分..胡彥斌驚訝大叫

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面