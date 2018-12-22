蘇啟誠家屬聲明讓風向大變　矛頭從假新聞指向外交部

▲已故駐大阪代表處處長蘇啟誠。（圖／翻攝自蘇啟誠臉書）

記者翁嫆琄／台北報導

已故駐大阪代表處處長蘇啟誠今年9月在燕子颱風襲日本後自殺身亡，遺孀透過《東森新聞》聲明，丈夫並非因為死於假新聞的壓力，而是在完成上級交代之檢討報書後，開會之前一天，表明「不想受到羞辱」之遺言，以死明志。傳出蘇啟誠生前蘇生前接到台日關係協會秘書長張淑玲一通20分鐘的電話告知蘇懲處內容，還大罵蘇這樣子害死大家，讓選舉很難選，但外交部及張淑玲雙雙否認有此事。

大阪辦事處挨轟對台灣旅客冷漠，又被不少外國旅客批評該辦事處服務差，讓大阪辦事處飽受抨擊，事後證明是網友傳謠言。但現在蘇啟誠家屬的聲明出爐後，似乎將蘇自殺的原因指向外交部問題。據外交人士指出，外交部長吳釗燮相當不熟悉日本政情，因而高度仰賴張淑玲，而張的女兒過去在日唸書，後來帶回台灣，但很想再度到日本就學，因此爭取赴日。當時大阪機場謠言爆發時，一時間，「吳、張認為機不可失，乃下重手」，不料刺激蘇啟誠走上絕路。

另外，有媒體指出，外交部在蘇啟誠生前，通知將對他進行懲處、調職，甚至評定駐處同仁考績丙等，讓蘇「受到羞辱」，而張淑玲還打給他，花20分鐘痛罵蘇「害死大家、外交部跟上面」，讓選舉很難選，也讓蘇壓力極大。

但外交部表示，關西機場燕子風災事發後，外交部在釐清責任歸屬過程中，並未啟動任何懲處機制，更不可能討論外界所稱可能調職及考績等細節。部長吳釗燮從未授權台日協秘書長張淑玲、或任何其他同仁致電蘇處長，故媒體報稱授權通話20分鐘一事「絕非實情」。外交部特此鄭重澄清，期盼社會各界勿輕信謠言，以訛傳訛。

外交部強調，任何公務人員懲處，均須先確認責任歸屬，並依照公務人員考績法及相關規定，依程序提交考績會討論後，才有可能做成懲處決議。本案在未完全釐清責任前，並無啓動懲處程序的問題。且年終考績均於年底作業，不可能在本案事發當時，未經相關評核程序，即決定考績結果。另有關可能調職的傳言，外交部再次鄭重聲明絕無此事。

張淑玲晚間接受數家媒體採訪時也澄清，她沒有跟蘇啟誠通過電話；也沒有那通20幾分鐘電話，也就不會有所謂傳達究責之意。至於是否有其他人打給蘇？她表示，外交部目前沒有這樣的掌握。

針對懲處和調職的部分，張淑玲說，外交部有在做調查和釐清，需要時間來釐清，在事情還沒有釐清或無法確認責任歸屬之前，不可能會有懲處，「哪有人在懲處前先跟人家口頭先講的？」

不過，據知情人士透露，蘇啟誠當時在撰寫檢討報告時，還被張淑玲退過至少2次，張更嫌蘇寫得不夠，應該檢討得更嚴厲一些。有相關人士認為，蘇啟誠自殺的源頭是假新聞，外交部應該更有肩膀一點，應該力挺第一線，不要遇事就拿下面的人開刀，他也說，其實大阪辦事處的人事、獎懲等都是由外交部在管，而非駐日代表謝長廷，現在外界大罵謝好像怪怪的。