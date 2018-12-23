藍綠大戰準備！立院26日再審促轉會1.6億預算　朝野各有盤算

▲立院將審促轉會預算。（圖／促轉會提供）

記者翁嫆琄／台北報導

立法院將在28日舉行本會期最後一次院會，但中央政府總預算案尚未審完，預定將開臨時會處理。立法院司法法制委員會26日將再次排審促轉會預算，國民黨團已揚言將杯葛，堅持「拒審」促轉會預算、親民黨團也說，現任促轉會委員皆應請辭，否則將提案凍結108年度促轉會全數預算；民進黨團則強調，若再杯葛，不排除從院會抽出逕付二讀，臨時會再處理。

今年5月底才成立的促轉會，根據最新預算書，明年度預算達1億6006萬5千元，人事方面，預算員額51人、主管職9人、借調10人，總共有70名職員負責促轉業務，總人事經費共5823萬元。在委辦經費方面，編列670萬元建置1945年至1991年間的台灣政治檔案，以一人一案為單位，進行建檔及編碼；以及新增基本行政工作維持費1千9百多萬元，為資訊軟硬體設備購置及基本業務維持等經費。

另外，促轉會的業務費還包含「還原歷史真相」業務預算2431萬元，辦理威權統治時期相關歷史事實回復、政治檔案開放應用與爭議事項諮詢、處理，及政黨、附隨組織與黨營機構持有政治檔案移歸國家檔案研究等經費；「清除威權象徵」預算1519萬元，辦理威權象徵移除、改名與重置，不義遺址保存、重建及相關報告編擬等經費。

同時，還有「平復司法不公」預算2317萬元，辦理威權統治時期，違反自由民主憲政秩序 、侵害公平審判之刑事案件調查，平復司法不法相關方案與作法，及人事清查處置與救濟程序研究等經費；以及「重建社會信任」1895萬元，辦理重建社會信任、創傷療癒、民主法治與人權教育、轉型正義相關文化事務及不當黨產用途研究規劃等經費。

其中，促轉會還編列一筆365萬元出國考察費用，擬前往南非、捷克及斯洛伐克、阿根廷等國家，拜會南非憲法法院、正義與和解機構、阿根廷最高法院等單位，了解各國「除垢法」及如何追究加害者責任，以利做為台灣立法借鏡。

根據計畫內容，考察團共15人，預計出訪11天，每人旅費達24萬元，將實地前往各國考察，並與相關機關代表進行交流，以利促轉會相關業務規劃參考。

▲國民黨立委認為促轉會代理主委楊翠(左一)非法代理， 掀桌拒審預算。（資料照／記者屠惠剛攝）

由於在野黨不滿促轉會，藍委賴士葆甚至提案廢除促轉條例，但21日在民進黨團、時代力量黨團的反對下並未通過，不過，司委會月初審查促轉會預算，但遭國民黨團強烈杯葛，朝野立委僵持不下，代理主委楊翠還差點被藍委抽走所坐的椅子，開會僅約10分鐘左右就散會收場，而司委會召委周春米已發出通知，26日將再度審查促轉會預算。

親民黨團總召李鴻鈞表態指出，促轉會荒謬作法，連總統蔡英文都表達不同的意見，柯建銘也說促轉會應先建立公信力。因此親民黨團要求促轉會現任全體委員自請辭職，由行政院重新提名，否則將提案凍結108年度促轉會全數預算，直至新任委員上任為止。

民進黨團總召柯建銘受訪表示，下週會再與在野黨溝通，如果再沒共識，不排除從28日從院會抽出直接逕付二讀；國民黨團書記長曾銘宗則說，他們堅持拒審促轉會預算，若民進黨團要將逕付二讀，國民黨團也一定會提出對策因應。