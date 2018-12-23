蔡碧仲遭恐嚇要他別動徐榛蔚　放話「絕不人道的殺您」

▲花蓮代理縣長蔡碧仲。（圖／記者王兆麟攝）

政治中心／綜合報導

花蓮代理縣長蔡碧仲即將卸任，但22日卻收到一封恐嚇信，揚言已經掌握他們全家人的一舉一動，要他不要動準花蓮縣長徐榛蔚，否則「我絕不人道的殺您」；花蓮縣警局刑警大隊已介入調查，蔡碧仲也表示依法處理。

一名自稱蔡除腫的男性，在信中指出赴崐萁政策，作風強硬，不料竟收到滅門恐嚇信，信中指出，民進黨利用政治迫害壓迫傅崐萁，害他坐牢，甚至放話「選贏的不要高興太早，查到賄選還是可能拉下來」，並要恐嚇他不要動當選的徐榛蔚，否則他的家人、老婆孩子可能會遭到殺害，「我很嚴肅的提醒您」。

蔡碧仲受訪表示，「信件內容字眼粗魯，就是要我不要去動徐榛蔚，這3個月的處理縣政方式，對方很不滿，他有他的目的，想要恫嚇我，叫我收手，我只是依法行政，該怎麼處理就怎麼處理」。

花蓮縣警方22日下午2點接獲報案後，立即成立專案小組循線追查這封來自玉里鎮的限時掛號信與相關跡證，同時加派蔡碧仲辦公廳舍、官邸及隨身安全加強安維勤務，並已成立專案小組展開追查。

徐榛蔚對此事不回應，國民黨花蓮縣黨部主委鄒永宏則呼籲｢支持者要理性｣，激烈的選舉已經過去，大家應該恢復平靜、理性看待，別讓選舉操控心神。

▼花蓮代理縣長蔡碧仲在代理期滿前接獲恐嚇信。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）