徐榛蔚若被逼下台殺害你全家！蔡碧仲代理卸任前收到恐嚇信

▲花蓮代理縣長蔡碧仲在代理期滿前接獲恐嚇信。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮代理縣長蔡碧仲代理花蓮縣長將功成身退，可能回任法務部政次，但代理任內查弊、整肅吏治作風強硬，引來有心人寫信嗆殺！22日有1名自稱「蔡除腫」的男子以3張十行紙寫滿字，字裡行間流露對綠營打壓的不滿，一旦徐榛蔚被逼下台，信中以「絕不留情、絕不人道的殺您，就連老婆、孩子也不放過。」警告蔡碧仲。

▲圖為蔡仲視察營養午餐配膳情形。

▲恐嚇信有寫明寄件人地址，但警方依址去查卻是查無此人。



蔡碧仲強調，自己3個月任期全都依法行政，有足夠證據的就嚴辦到底，在法理面前他沒有委屈。蔡碧仲表示，看完恐嚇信後很緊張，對個人及家人的人身安全憂心。花蓮警方不敢大意，已特別加強蔡碧仲周遭及行動安全維護，不讓有心人有可趁之機。





即將就任的花蓮縣長徐榛蔚對此事不回應！國民黨花蓮縣黨部主委鄒永宏則呼籲：「選舉已過，支持者務必理性」，並表示，徐榛蔚在競選過程從不口出惡言，也不買票賄選，支持者不需要擔心莫須有的指控。

恐嚇信中提到，蔡碧仲在東洋廣場一案中鑽牛角尖找理由，要讓花蓮由藍變綠就是蔡的政治整治工程。信中自稱自己是蔡除腫，不管任何理由要逼徐榛蔚下台，就會「絕不留情、絕不人道的殺您」連老婆、孩子也不放過！

警方表示，全信並不流暢，一下子打殺，一會又道歉，「這人感覺很複雜喔」。恐嚇信有寫明寄件人地址，但警方去查發現查無此人，正透過郵戳及寄送過程回溯，望短期間逮到恐嚇嫌犯送辦。