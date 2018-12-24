同意和卓榮泰直播　館長：我歸覽趴火笑你不敢來

▲卓榮泰、館長。（合成圖／記者賴于榛攝、翻攝自館長直播影片）

政治中心／綜合報導

民進黨黨主席候選人、行政院秘書長卓榮泰日前曾表示，若成吉思汗健身俱樂部館長陳之漢願邀他一起直播，他很願意聊聊，盼能聽到「同溫層聽不到的聲音」。對此，館長回應，卓榮泰沒跟他聯繫，「我笑你不敢來」，「我龜懶趴火，我很想要問一些問題」，要卓榮泰別只是透過媒體放話。

據《鏡週刊》報導，卓榮泰認為，想要聆聽支持者的聲音，「我可以去跟陳其邁喝咖啡，我也可以去跟館長聊一聊啊！我可以唱詹雅雯的〈深情海岸〉，我也可以找鄭進一來唱〈家後〉吧！」

對此，館長在直播中表示，卓榮泰沒有與他聯絡，自己很想跟一個要做黨主席的人一起直播，「我第一個就問促轉會」、「我很想問你，你當黨主席的時候，你的立委能不能通過一些有意義的審查案」、「我笑你不敢來！你要來不用新聞叫囂、直接打電話來嘛！」

館長指出，若一起直播，大家就想看新任黨主席能不能讓他問一些問題，「我龜懶趴火，我很想要問一些問題」，像是薪水都沒漲，原物料一直漲，年輕人連摩托車都快買不起，同樣的機車在國外賣三分之一的價錢，「請問我們親愛的民進黨做了嗎？你們是上來圖利財團，還是為人民做事的？」