館長笑不敢同台直播！卓榮泰不怕：時間很快會敲定

▲卓榮泰將和館長同台直播。（合成圖／翻攝館長臉書、記者張一中攝）

政治中心／綜合報導

網路紅人「館長」陳之漢日前聽聞行政院祕書長卓榮泰要約他直播，大嗆「「我笑你不敢來」，並表示沒有收到任何的邀請。對此，卓榮泰24日受訪時回應，已經開始邀約了，時堅很快就會敲定。

據《鏡週刊》報導，卓榮泰認為，想要聆聽支持者的聲音，「我可以去跟陳其邁喝咖啡，我也可以去跟館長聊一聊啊！我可以唱詹雅雯的〈深情海岸〉，我也可以找鄭進一來唱〈家後〉吧！」

館長表示，沒收到卓榮泰的聯絡，自己很想跟一個要做黨主席的人一起直播，「我第一個就問促轉會」、「我很想問你，你當黨主席的時候，你的立委能不能通過一些有意義的審查案」、「我笑你不敢來！你要來不用新聞叫囂、直接打電話來嘛！」

針對館長在直播中的嗆聲，卓榮泰說，可以和所有對民進黨有理性對話的人談話，而和館長同台直播已經在敲定時間了，時程表很快就會出來；而是否擔心館長問題太過心辣，卓榮泰說，當然會，不過會努力讓大家了解未來民進黨的轉變。

卓榮泰參選黨主席後，將和館長一起直播，外界也好奇，未來是否有可能和其他網紅對話？他表示，不排斥任何可能性，只要願意理性對話者，他都可以趁機把民進黨未來改變的方式、方向和各界交換意見，自己都非常非常樂意。