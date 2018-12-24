林佳龍「成為光」與市民勉勵　網喊：我把戶籍遷回去

▲任期最後一天，林佳龍釋出《成為光》影片。（圖／翻攝自影片，下同）

政治中心／綜合報導

台中市長林佳龍在24日這任期最後一天，在臉書釋出《成為光》影片並表示，「當我們一起，為家的美好，感到驕傲。我們沒有停下的理由，永遠相信希望、相信光明、相信台中。」。影片一出，有網友大喊，「我把戶籍遷回去」

卸任在即，林佳龍一早在臉書PO《成為光》，娓娓道出擔任台中市長的心路歷程，影片回顧綠川柳川整治、台中火車站新站平台、台中花博、捷運綠線試運轉、台中公園日月湖百年首度大清淤、興建水資源處理中心與外埔綠能生態園區等政績。

林佳龍表示，經歷10年努力，他有幸在4年前獲得台中市民的付託，開啟一趟新的旅程，走在光裡，也引著光，照進台中的每個角落。



林佳龍指出，當山線不再是遙遠邊緣，當海線不再停滯不前，當屯區充滿生機朝氣，當舊城重拾昔日光榮；當山海屯城，不再隔閡，攜手前進。



林佳龍提及，「當我們一起，為家的美好，感到驕傲。我們沒有停下的理由，永遠相信希望、相信光明、相信台中。這一刻，我們成為光。」

影片一出，許多網友紛紛留言「我身旁的朋友，都說林佳龍 做的很好，卻為什麼會沒選上？ 怪怪」、「謝謝市長四年的陪伴！期待再見」、「你四年後回來選，我把戶籍遷回去選你」