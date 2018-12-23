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黨主席之爭！游盈隆批賴清德奧客　卓榮泰沮喪：一定要這樣自我裂解嗎？

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▲▼游盈隆、卓榮泰參選民進黨主席。（合成圖／記者黃克翔、賴于榛攝）

▲游盈隆、卓榮泰參選民進黨主席。（合成圖／記者黃克翔、賴于榛攝）

政治中心／綜合報導

面對九合一大選的潰敗，民進黨主席參選人游盈隆23日在臉書批評行政院長賴清德，「還賴著不走，就是奧客」。針對游盈隆的批評，行政院祕書長卓榮泰23日傍晚在臉書回應，「我很沮喪...為了選主席，一定要這樣自我裂解嗎？」

卓榮泰表示，他在高鐵上吃便當，看到報導游盈隆批評感受不到民進黨有真心的反省與檢討，賴清德仍留任迄今，內閣未總辭，前後已經29天，「民進黨硬是被國民黨比下去，可以說丟臉丟到家了。」

▲▼卓榮泰發文批游盈隆。（圖／翻攝卓榮泰臉書）

▲卓榮泰發文批游盈隆。（圖／翻攝卓榮泰臉書）

民進黨面對大選中的潰敗，一直在調整黨內的步伐跟施政方針，總統蔡英文請辭民進黨主席負責，行政院秘書長卓榮泰與台灣民意基金會董事長游盈隆互爭接班。

游盈隆日前表示，「民進黨國民黨化」是一種腐敗、墮落的現象，未來他若當選黨主席，將把權力下放，積極掃除積弊，該還給黨員的權利要還給黨員，回歸黨內民主程序，尊重黨內民主價值。

政院秘書長卓榮泰將在28日請辭，全力投入民進黨主席補選，他強調請辭後是為了聽見更多的檢討聲音，準備出發拜訪各地的老黨員、中生代、新生代，以及期待民進黨勇敢再站起來的朋友們，並表示他會堅守承諾、信守原則、樹立黨內選舉的新模式：「黨內選舉，不貼標籤、不出惡言！黨的改造，不留情份、沒有上限！」

▲賴清德立法院報告普悠瑪事件 立委江啟臣 段宜康 黃國昌 交通部長吳宏謀 政務委員吳澤成▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長賴清德。（資料照／記者屠惠剛攝）

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