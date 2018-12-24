清貧學生「撈出全部棉花糖」感謝老師　奉獻自己早餐暖爆35萬人

▲小小一包棉花糖，讓雷切爾相當感動。（圖／翻攝自臉書／Rachel Uretsky-Pratt）



國際中心／綜合報導

美國華盛頓州肯納威克24歲女老師雷切爾（Rachel Uretsky-Pratt）日前收到意想不到的小禮物，就在聖誕假期前夕，她拿到一包棉花糖。原來，是班上一名家境清寒學生的巧思，她深知自己沒有什麼東西可以給予，便從早餐麥片中取出數個棉花糖裝袋，感謝老師平時的照顧。

雷切爾20日將糖果的照片分享到臉書，至今吸引35萬人按下心情。她寫道，那天是2018年的最後上學日，接下來會有2周放假，多數老師都會帶給學生一些東西，像是書籍、點心等，有時也會從孩子那邊得到小回禮。

據了解，雷切爾班上的學生許多都來自清貧家庭，校方也會提供免費的早餐、午餐給他們。一名女同學則在早上打開穀片，花了很多時間拿出裡面的棉花糖，手工包成一袋給雷切爾。

雷切爾收到後相當感動，她說，「這個孩子是如此渴望想給我東西，但並沒有什麼能給」，因此才會做出如此可愛的舉動。她希望大家都能珍惜身邊的人事物，「感謝你所擁有的東西，以及別人給你的東西，這一切都來自他們內心最深處的部分，佳節愉快！」