不滿被公開暗諷！川普要國防部長馬提斯「提早兩個月下台」

▲川普要國防部長馬提斯提早下台。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

美國總統川普在當地時間23日先宣布，國防部長馬提斯（Jim Mattis）將於明年1月1日就下台走人，比他之前宣布的2月底提早了2個月，將由國防部副部長夏納翰（Patrick Shanahan）代理。有消息來源指出，川普看了馬提斯公開的辭職信之後感到很不爽，於是下令提早走人。

川普在推特上提到，「我很高興宣布，非常有才華的國防部副部長夏納翰將在明年1月1日擔任國防部部長一位，夏納翰過去在擔任副部長或是波音公司的職位時，都有許多豐功偉業，他會是很棒的人選」。川普原先在本月20日突然宣布，馬提斯將於明年2月底退休，時機點正好是他宣布美軍從敘利亞撤軍的隔天，現在又將時間點提前兩個月。

川普幾日前宣布這項人事異動後，馬提斯的辭職信也曝光，他在信中向川普表示，「你有權利擁有一個在各種事務上，都與你更合得來的國防部長，我相信對我來說，辭職才是正確的作法」，等於在暗示自己與川普合不來。馬提斯也表示，「美國需要強勁盟友，並展示對盟友尊重」，顯示他並不支持撤軍敘利亞。

CNN報導，一名白宮內部的消息來源提到，馬提斯會如川普所言在1月1日離開，但為避免尷尬的場面或是增加緊張，將不會舉辦公開的歡送會，另一名官員則指出，川普對於馬提斯的公開辭職信內容感到很不高興，才會要馬提斯提早走人。

馬提斯是一位退役的四星上將，出身自海軍陸戰隊，被外界視為是總統鍵閣員，更有媒體稱他是川普政府中「最後的成年人」，曾阻止川普下令暗殺敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad），因為他認為此舉將會加劇敘利亞內戰，並使美國更加陷入衝突之中。另外，他還確保川普對北韓問題採取外交途徑而非軍事途徑，他認為川普對北韓的酷刑是個壞主意。