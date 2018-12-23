花蓮壽豐樂齡學習中心　獲頒樂齡教育奉獻獎

▲花蓮縣壽豐樂齡學習中心榮獲第四屆樂齡教育奉獻獎的「特優團隊獎」、「卓越領導獎」及「志工奉獻獎」等三大獎項，成效輝煌。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

教育部第四屆樂齡教育奉獻獎頒獎典禮日前於國家圖書館地下一樓演講廳舉行，由教育部次長林騰蛟頒獎，花蓮縣壽豐樂齡學習中心榮獲樂齡教育奉獻獎的「特優團隊獎」、「卓越領導獎」及「志工奉獻獎」等三大獎項，成效輝煌，博得滿堂的掌聲。

花蓮縣政府教育處推廣終身學習之樂齡教育，積極於全縣13個鄉鎮市普設樂齡學習中心，各學習中心的課程內容豐富，有與樂齡長者生活健康、安全相關的「核心課程」，與在地文化產業相關的「自主課程」，更有自我肯定回饋社區的「社會參與課程」等，各中心依學員需求積極規劃課程外，並聘各類專業師資投入，不論從都市的社區小巷或到偏鄉高區部落，都有樂齡學習的温暖。

▲壽豐鄉樂齡學習中心是花蓮縣具有示範性的優質學習中心，多年來累積寶貴經驗，並能主動提供其他學習中心。

「壽豐鄉樂齡學習中心」是花蓮縣具有示範性的優質學習中心，多年來累積樂齡教育的寶貴經驗，並能主動提供其他學習中心。

花蓮縣政府107年推薦該中心代表花蓮縣參加教育部第四届樂齡教育奉獻獎的遴選表揚，其多年樂齡教育的成效，終獲得教育部第四屆樂齡教育-「特優團隊獎」、「卓越領導獎」及「志工奉獻獎」等三大獎，在全縣樂齡長者的健康的歡顏及教育部的肯定，更促使花蓮縣政府樂齡教育團隊大步邁進。