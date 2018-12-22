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87%民眾贊成英語列台灣第二官方語言　因應國際競爭和全球化潮流

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▲▼教育民調。（圖／記者崔至雲攝）

▲黃昆輝表示，民調發現，民眾還是對教育抱有高度信賴，呼籲教育工作者，應繼續把教育辦好。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

黃昆輝教授基金會22日公布「國人的教育價值觀」調查。黃昆輝教授基金會董事長黃昆輝表示，這次民調發現，77.3%的民眾相信，不論社經地位，都可以藉由教育獲得成功的機會，87％民眾支持英語列第二官方語言，89％民眾贊成開放公立中小學英語雙語班

黃昆輝認為，儘管近年教育問題仍層出不窮，但民眾還是對教育抱有高度信賴，因此呼籲教育工作者，應繼續把教育辦好。87％民眾支持英語列第二官方語言，認為這樣才能面對國際競爭和全球化潮流，高中職、大專以上學歷者，贊成的比例相對高。

89％民眾贊成開放公立中小學英語雙語班。師大教育研究所教授何榮桂表示，英語政策要考量的是師資問題，特別是偏鄉小校，但87％民眾支持英語列第二官方語言，政府不能因為很難就猶豫，要勇敢踏出第一步、邊做邊修。

黃昆輝教授基金會這次調查了12件有關教育價值觀的民調，黃昆輝分享2件，他表示，有61.4%受訪民眾認為應設法改變目前國民中小學實施校內統一教材、教學進度和考試的做法；另外，有81.9%受訪民眾表示同意台灣教育應該大幅改變，由升學導向的知識教育轉變成問題解決導向的思考教育。

▲▼教育民調。（圖／記者崔至雲攝）

▲何榮桂表示，民眾支持英語列官方語言，政府應要勇敢踏出第一步、邊做邊修。（圖／記者崔至雲攝）

黃昆輝指出，從民調發現民眾的教育觀念非常進步，完全符合世界發展的趨勢，跟上時代的腳步，教育主管當局更應毫無遲疑的加速教學改革工作。該民調調查時間為11月27日至11月30日，有效樣本為1071人，在95%信賴水準下，抽樣誤差值為正負3個百分點。

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關鍵字：教育,黃昆輝,教育改革

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