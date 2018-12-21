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親子

惡作劇是霸凌的開始　教孩子：不因畏懼權威而隱忍

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（圖／示意圖，翻攝自PAKUTASO網站）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

南投某國小一年級男童，遭到同學成群結隊脫他褲子、對他丟飛盤，老師不但不制止，竟加碼大聲嘲笑「假哭啦，他很愛演戲」，變相鼓勵施暴者的行為，更不可饒恕的是，這位老師還將過程全部拍成影片，放在自己的社群網站供眾人觀看，渾然不覺自己有錯誤，這，到底是他個人問題，還是整個社會價值觀崩壞？

可能是網路太發達吧，當整體環境都能速效可及的時候，許多人在用字遣詞上越來越不講究，行為舉止也越來越我行我素，忽略了人與人之間的尊重與互動，是奠基於長時間的相處才有默契，這就是為什麼有些死黨開玩笑的尺度無上限，但換了一方卻會勃然大怒。

我從不教小孩整人，因為「所有霸凌都從惡作劇而來」，霸凌是不分年紀的，任一對象，對其言語或動作，感到被冒犯且制止未果時，就有可能是遭到了霸凌。拿我女兒來說，她在幼稚園已經有自己的朋友圈，我時常告誡她，對於同學不能有分別心，在孩子尚未成熟、無法分辨是欺負或開玩笑之前，我不讓她有被霸凌或霸凌他人的可能。

螢幕上，那些在老師拍攝之下受到鼓動的孩子，訕笑、追打著男童，男童在眾目睽睽之下大哭，依然沒有停止被嘲笑的狀況，這麼不堪的影片，該位老師竟然覺得好玩、有趣，將畫面放到網路上娛樂大人。

「我們開不起玩笑，因為這些玩笑根本不好笑！」
孩子不該做任何娛樂大人的動作！

我不是個性格溫柔的母親，我家的孩子不是「寶貝」！一直以來，母兼父職，在溫柔與嚴格下，常選擇後者，對於什麼事情該把關，什麼事情放很鬆，我自有一套標準！看到男童哭得多無助，若我在現場一定立刻制止這可笑的遊戲！

我一直叮嚀小DA尊嚴與獨立思考的重要性，不要因為對方的地位較高，就毫不保留地服從權威，就像這個例子中的老師，雖然被稱為「師」，但行為可一點都不「師」。

雖然不希望孩子太超齡，但，我老教著獨立思考與身體保護，總領著孩子尊重與同理心，小DA在長期耳濡目染下，已經有她面對事情的一套哲學與想法，很有主見！長期撰寫親子文章，我當然知道每個人教育的方式不同，可是，家裡的規矩若是與學校的處理相違背，家長還是要勇敢拋出議題。

因為，這個世界啊，真的有很多無知又自以為是的成人呢！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠。玫瑰caramelgreen」部落格

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