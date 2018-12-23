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盧秀燕就任前最終人事　「大學姐」外其餘五局皆代理

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▲盧秀燕最終人事發佈。（圖／記者陳玉攝）

▲盧秀燕就職前最終人事發佈，左為準新聞局長吳皇昇、右為準觀旅局長林筱淇。（圖／記者陳玉攝，下同）

記者陳玉／台中報導

準台中市長盧秀燕23日公布第五波人事，除人事、主計、政風、警察等中央單位外，今日發布名單，由柯P「大學姐」林筱淇出任觀旅局長兼任發言人外，另都發、文化、地方稅務局、研考會、客委會等一級主管，五人皆為代理局長，文化局由施純福副局長代理、都市發展局由紀英村副局長代理、地方稅務局由沈政安副局長代理、客家事務委員會由鄭育麟主任秘書代理、研究發展考核委員會由曾能汀副主任委員代理。

盧秀燕團隊11月30日起陸續公布小內閣成員，第一波為新聞局長吳皇昇；第二波為副市長楊瓊瓔、令狐榮達、陳子敬，及祕書長黃崇典；第三波為法制局長李善植、經發局長高禩翔、財政局長羅仙法、祕書處長顏迺倫、教育局長楊振昇。

16日第四波局處首長公布13人：民政局長吳世瑋、社會局長李允傑、交通局長葉昭甫、建設局長陳大田、勞工局長吳威志、農業局長蔡精強、地政局長吳存金、消防局長曾進財、環保局長吳志超、衛生局長曾梓展、水利局長范世億、運動局長李昱叡、原民會主委林益陸。

▲盧秀燕最終人事發佈。（圖／記者陳玉攝）

▲盧秀燕說，重用年輕人、拔擢年輕人，40歲以下至少要用3位。

盧秀燕表示，就如同選前說「重用年輕人、拔擢年輕人」，40歲以下年輕人至少要用3位，包括全台最年輕首長顏迺倫、吳皇昇、李善值、李昱叡、葉昭甫，女性一級主管除了顏迺倫之外，還有楊瓊瓔、吳存金，而今天發布林筱淇剛好40歲，也是女性。

盧秀燕受訪表示，為何今天發布除了觀旅局長其他局處長都是代理？盧說，因為這些人表現不錯，且有試煉機會先代理評估觀察。其次有些已有人選，需較多時間轉換，因不能先發布。

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關鍵字：盧秀燕,小內閣

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