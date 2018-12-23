影／白綠合作伏筆？小內閣向台中借將　柯文哲：跟白綠合作無關

記者陳家祥／台北報導

九合一選舉後各地縣市首長小內閣陸續成形，台北市長柯文哲小內閣就傳出了最新名單，其中都發局長林洲民可能調任都更中心董事長，空缺則由台中市秘書長黃景茂出任，地政局則是由台中地政局長張治祥接任。對於是否和林佳龍借人？柯文哲23日受訪表示，也不叫什麼借，是剛好公開遴選制度都從那邊來，「所以不是特別去借，我們只是用人不分藍綠。」

對於外界推斷和林佳龍借人，醞釀未來白綠合作空間，柯文哲先解釋，這也不叫什麼借，首長有公開遴選制度，大家推薦人選，就剛好從那裡來，「因為他們解散後就有人釋出，所以不是特別去借，我們只是用人不分藍綠啊」；柯強調，台北市政府比較沒有分什麼藍綠，藍的可以來、綠的可以來，「所以我們坦白講，本來那個首長的光譜就非常的，從深藍到深綠都有。」

柯文哲說，這就是我們台灣的問題，「你只問他說做這職務行不行，為什麼要問他是哪一個黨的？這就是台灣現在的問題」；柯還反問記者，「這跟白綠合作有關係嗎？」，我覺得台灣每天腦袋在想什麼奇怪受不了。

至於黃景茂跟張治祥是林佳龍推薦？柯文哲否認，表示因為當時遴選都有指定召集人，會組遴選委員會，「名單我會看過，他們就跟各方去找人，剛好只是台中市政府因為換屆解散，所以有人釋出，就這樣，我倒覺得沒有特別說去跟人家借什麼，只是公開遴選程序剛好有人從那邊過來。」

而目前林佳龍似乎在選前選後都保持好關係？柯文哲說，以前講過，人與人之間的交情不是一天，以前就比較有來往或比較友善，就這樣。

▲柯文哲。（圖／記者范綱儀攝）